Байден на переговорах с главой КНР напомнил о важности полной денуклеаризации КНДР

Полная денуклеаризация КНДР — один из приоритетов, за которые выступают США ради поддержанию мира и стабильности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. Об этом на переговорах на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) с председателем КНР Си Цзиньпином 15 ноября заявил американский президент Джо Байден.

«Президент [Байден] подчеркнул неизменную приверженность Соединенных Штатов свободе судоходства и полетов, соблюдению международного права, поддержанию мира и стабильности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, а также полной денуклеаризации Корейского полуострова», — говорится в заявлении Белого дома по итогам встречи двух лидеров.

Байден в ходе беседы с Си Цзиньпином подчеркнул, что США выступают за свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион, интегрированный, процветающий и безопасный. Он также заявил о непоколебимой приверженности Соединенных Штатов защите своих союзников в регионе.

Ранее в этот день состоялась двусторонняя встреча Байдена и Си Цзиньпина. Она продлилась около двух с половиной часов. На пресс-конференции после встречи с председателем КНР Байден заявил, что Вашингтон будет продолжать конкурировать с Пекином, однако намерен сотрудничать в сферах, где их цели совпадают.

Во время переговоров со своим китайским коллегой Байден отметил, что встреча в рамках саммита АТЭС дает надежду на восстановление «нормального курса». Также во время переговоров лидеры США и КНР договорились о сотрудничестве в сфере разработки и изучения искусственного интеллекта. Кроме того, диалог коснулся военной сферы. Главы государств приняли решение «восстановить связи на высоком уровне между двумя вооруженными силами на основе равенства и уважения».

Си Цзиньпин при этом призвал США прекратить поставку вооружения для Тайваня и поддержать «неизбежное мирное воссоединение» КНР с островом. По словам Си Цзиньпина, вопрос о статусе Тайваня неизменно занимает особое место в отношениях между Китаем и Соединенными Штатами.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) — это торгово-экономический форум с участием 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), среди которых США, Китай, Россия, Япония, Мексика и другие. В 2023 году мероприятие проходит с 11 по 17 ноября в американском Сан-Франциско. Российскую делегацию на саммите возглавляет вице-премьер РФ Алексей Оверчук.