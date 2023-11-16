Реклама
Прямой эфир
Мир
Зеленский заявил о необходимости завершения конфликта с РФ вместо его заморозки
Мир
Число прошедших 15 ноября КПП «Рафах» граждан России составило 107
Мир
Си Цзиньпин призвал США поддержать мирное воссоединение Китая с Тайванем
Культура
В Москве показали первую ретроспективу советского абстракциониста Михнова-Войтенко
Мир
Байден заявил о достижении «реального прогресса» на переговорах с Си Цзиньпином
Армия
«Известия» побывали в мастерской по производству роботов-пулеметчиков в зоне СВО
Армия
Экипажи Т-90М уничтожили укрепления ВСУ на запорожском направлении
Мир
Байден в очередной раз назвал Си Цзиньпина диктатором
Происшествия
По факту ДТП со школьным автобусом в Приморье возбуждено уголовное дело
Спорт
Медведев обыграл Зверева и досрочно вышел в полуфинал Итогового турнира ATP
Мир
МЧС РФ доставит 21 т гуманитарной помощи населению сектора Газа
Мир
Байден на встрече с Си Цзиньпином заявил о необходимости не допускать конфликта
Армия
Десант ВС РФ ликвидировал опорный пункт ВСУ на запорожском направлении
Сюжет:

Байден на переговорах с главой КНР напомнил о важности полной денуклеаризации КНДР

0
Фото: Global Look Press/CNP/Chris Kleponis
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полная денуклеаризация КНДР — один из приоритетов, за которые выступают США ради поддержанию мира и стабильности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. Об этом на переговорах на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) с председателем КНР Си Цзиньпином 15 ноября заявил американский президент Джо Байден.

«Президент [Байден] подчеркнул неизменную приверженность Соединенных Штатов свободе судоходства и полетов, соблюдению международного права, поддержанию мира и стабильности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, а также полной денуклеаризации Корейского полуострова», — говорится в заявлении Белого дома по итогам встречи двух лидеров.

Байден в ходе беседы с Си Цзиньпином подчеркнул, что США выступают за свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион, интегрированный, процветающий и безопасный. Он также заявил о непоколебимой приверженности Соединенных Штатов защите своих союзников в регионе.

АТЭС демократии: Байден и Си впервые за год встретятся на саммите
Чего ждать от переговоров и почему формат может расколоться

Ранее в этот день состоялась двусторонняя встреча Байдена и Си Цзиньпина. Она продлилась около двух с половиной часов. На пресс-конференции после встречи с председателем КНР Байден заявил, что Вашингтон будет продолжать конкурировать с Пекином, однако намерен сотрудничать в сферах, где их цели совпадают.

Во время переговоров со своим китайским коллегой Байден отметил, что встреча в рамках саммита АТЭС дает надежду на восстановление «нормального курса». Также во время переговоров лидеры США и КНР договорились о сотрудничестве в сфере разработки и изучения искусственного интеллекта. Кроме того, диалог коснулся военной сферы. Главы государств приняли решение «восстановить связи на высоком уровне между двумя вооруженными силами на основе равенства и уважения».

Си Цзиньпин при этом призвал США прекратить поставку вооружения для Тайваня и поддержать «неизбежное мирное воссоединение» КНР с островом. По словам Си Цзиньпина, вопрос о статусе Тайваня неизменно занимает особое место в отношениях между Китаем и Соединенными Штатами.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) — это торгово-экономический форум с участием 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), среди которых США, Китай, Россия, Япония, Мексика и другие. В 2023 году мероприятие проходит с 11 по 17 ноября в американском Сан-Франциско. Российскую делегацию на саммите возглавляет вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023