Си Цзиньпин призвал Байдена отменить односторонние санкции США в отношении Китая

Китай настаивает на отмене односторонних санкций США, так как они мешают народу развиваться. С таким заявлением выступил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом США Джо Байденом на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско, о чем сообщило китайское информагентство «Синьхуа» в четверг, 16 ноября.

«США постоянно принимают меры, направленные против КНР, включая экспортные ограничения, инвестиционные проверки [на предмет госбезопасности] и односторонние санкции. <…> Надеюсь, Соединенные Штаты серьезно воспримут обеспокоенность КНР, примут меры и отменят односторонние санкции», — передает издание.

Си Цзиньпин также отметил, что подавление китайской науки и техники лишает народ права на развитие. По его мнению, рост и развитие государства не могут быть остановлены внешними силами.

При этом он заявил, что, несмотря на разные пути развития, уверен в перспективах отношений Китая и США, пока обе стороны придерживаются принципов взаимного уважения.

«Я твердо уверен в том, что будущее китайско-американских отношений светлое», — сказал Си Цзиньпин.

Ранее в этот день сообщалось, что двусторонняя встреча Байдена и Си Цзиньпина завершилась, она продлилась около двух с половиной часов.

Во время переговоров со своим китайским коллегой Байден отметил, что встреча в рамках саммита АТЭС дает надежду на восстановление «нормального курса». Он подчеркнул, что конкуренция между странами всегда будет существовать, однако Вашингтон намерен сохранять отношения и не допустить перехода в конфликт. На это Си Цзиньпин указал, что эта встреча имеет большое значение для внешней политики.

Также во время переговоров лидеры США и КНР договорились о сотрудничестве в сфере разработки и изучения искусственного интеллекта. Кроме того, диалог коснулся военной сферы. Главы государств приняли решение «восстановить связи на высоком уровне между двумя вооруженными силами на основе равенства и уважения».

Кроме того, Си Цзиньпин призвал США не только прекратить поставку вооружения для Тайваня, но также поддержать «неизбежное мирное воссоединение» КНР с островом. По словам Си Цзиньпина, вопрос о статусе Тайваня неизменно занимает особое место в отношениях между Китаем и Соединенными Штатами.

Накануне Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско. Сообщалось, что в аэропорту китайского лидера встретили министр финансов США Джанет Йеллен и губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом с супругой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также 15 ноября заявил, что Москва будет следить за сообщениями, сопровождающими встречу президента США с его китайским коллегой. При этом он отметил, что их встреча не та тема, которая стоит на повестке дня в РФ.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в которые в числе прочих входят Россия, Китай, США, Мексика, Япония.