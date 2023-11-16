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БАПОР сообщило о прямом ударе по двум школам ООН в секторе Газа

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Фото: REUTERS/Wafa News Agency
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Несколько школ Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) подверглись прямым ударам в секторе Газа, есть пострадавшие. Об этом сообщили в среду, 15 ноября, на сайте организации.

«Две школы БАПОР <...> подверглись прямым ударам, что привело к повреждению зданий и ранениям среди внутренне перемещенных лиц, укрывшихся в одной из школ», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что одной школе БАПОР в Рафахе был нанесен сопутствующий ущерб из-за удара по зданию неподалеку. В результате три человека, находящиеся там в тот момент, были ранены.

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Это не первый случай атак на школы ООН, в которых укрываются беженцы. Ранее, 7 ноября, сообщалось об ударе по одной из школ БАПОР на севере сектора Газа. В результате один человек был убит, еще девять получили ранения.

До этого, 3 ноября, не менее 20 человек погибли из-за удара Израиля вблизи здания школы в секторе Газа, в котором находились палестинские беженцы. Отмечалось, что школа Усамы бен Заида приняла людей по линии БАПОР.

При этом, по данным на 15 ноября, с начала обострения палестино-израильского конфликта погибли 102 сотрудника организации. Это самое большое число гуманитарных работников ООН, погибших в ходе конфликта за всю историю Организации Объединенных Наций.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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