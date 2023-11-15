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В ООН сообщили о гибели в секторе Газа 102 сотрудников БАПОР

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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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С начала обострения палестино-израильского конфликта погибли 102 сотрудника Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом 14 ноября сообщила организация на своем сайте в ситуационном докладе.

«В общей сложности с начала боевых действий были убиты 102 сотрудника БАПОР. Это самое большое число гуманитарных работников ООН, погибших в ходе конфликта за всю историю Организации Объединенных Наций», — говорится в опубликованном графике.

Накануне генеральный директор минздрава Газы Мунир Аль-Барш заявил, что БАПОР и Международный комитет Красного Креста (МККК) стали соучастниками массового убийства палестинцев в секторе Газа, организации больше не предоставляют услуги в анклаве. По его словам, БАПОР и Красный Крест покинули больницы, пункты помощи и свои штаб-квартиры.

До этого, 10 ноября, в БАПОР заявили о гибели более 100 сотрудников организации в секторе Газа с момента эскалации палестино-израильского конфликта. Кроме того, о гибели более чем 160 погибших при исполнении служебных обязанностей медработниках в секторе Газа сообщила 7 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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