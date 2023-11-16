Небензя упрекнул США в срыве создания сбалансированного документа по Газе

США постоянно срывали любые попытки создать сбалансированный документ с мерами по деэскалации палестино-израильского конфликта. Об этом 15 ноября заявил постоянный представитель РФ при Совете Безопасности (СБ) ООН Василий Небензя на заседании, посвященном ситуации на Ближнем Востоке.

«С самого начала нынешнего обострения в зоне палестино-израильского конфликта делегация США саботировала любые попытки выработать сбалансированный и деполитизированный документ, нацеленный на принятие реальных и неотложных мер по деэскалации обстановки», — заявил он.

Постпред РФ при организации отметил, что американские коллеги по Совету, прикрываясь лозунгами о борьбе с терроризмом и правом Израиля на самооборону, по сути оправдывали коллективное уничтожение палестинцев, в том числе гражданских лиц, и «парализовали работу главного органа ООН по поддержанию международного мира и безопасности».

Кроме того, Небензя заявил, что РФ серьезно опасается за то, что принятые СБ положения ближневосточной резолюции не будут выполняться участниками конфликта.

«Совет даже не требует от сторон введение гумпауз, а только призывает, что является насмешкой над прерогативами Совета. Коллеги, это просто позор, что совет <...> смог выдавить из себя только такой слабый призыв <...>. У нас есть самые серьезные опасения, что положения резолюции не будут реализованы на земле», — сказал дипломат.

При этом он подчеркнул, что приоритетом остается принятие полноценного документа СБ ООН с однозначным призывом к немедленному прекращению огня. Россия рассчитывает, что работа над ним начнется в ближайшее время.

Ранее в этот день стало известно, что СБ ООН не принял поправку РФ к проекту резолюции Мальты, которая призывала к немедленному гуманитарному перемирию в секторе Газа. Пять стран ее поддержали, девять — воздержались, и только США выступили против нее.

Позже организация приняла резолюцию Мальты по палестино-израильскому конфликту с акцентом на защиту детей. За принятие резолюции проголосовали 12 стран. Воздержались США и Великобритания, а также Россия, поскольку поправка, предложенная РФ в качестве дополнения к резолюции, была отклонена Совбезом.

10 ноября стало известно о заседании Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке. Отмечается, что в прошлом месяце СБ ООН не смог принять ни один из четырех проектов резолюции по палестино-израильскому конфликту. В настоящее время «десятка» непостоянных членов Совбеза разрабатывает собственный документ. Ожидается, он будет включать в себя положения из предыдущих проектов резолюции.

25 октября СБ ООН отклонил российский проект ближневосточной резолюции, который учитывал элементы непринятого на предшествовавшей неделе проекта Бразилии. За выступили четыре страны, девять воздержались. По словам постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи, члены СБ не нашли смелости проявить стратегическую мудрость.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.