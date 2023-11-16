Реклама
Прямой эфир
Мир
Резолюцию Мальты по ближневосточному конфликту приняли в Совбезе ООН
Культура
Директором Большого театра станет Валерий Гергиев
Мир
Эсминец США сбил беспилотник из Йемена над Красным морем
Мир
Правительство Чехии одобрило заморозку госсобственности РФ в стране
Мир
СБ ООН не принял поправку РФ с призывом к гуманитарному перемирию в Газе
Мир
В ЦАХАЛ признали хорошую подготовку ХАМАС
Общество
Адвокат Стрелкова сообщил о завершении следствия по его делу
Мир
Пункт пропуска «Рафах» в среду пересекли 88 граждан России
Общество
Шабутдинов рассказал «Известиям» о своем нахождении в СИЗО
Мир
СМИ рассказали о планах Финляндии закрыть переходы на границе с Россией
Общество
Адвокат Шатуновых рассказал о новом суде касательно прав на песни «Ласкового мая»
Мир
Байден на встрече с Си Цзиньпином заявил о необходимости не допускать конфликта
Мир
СМИ указали на факт повреждения Balticconnector рядом с «Северным потоком»

Адвокат Шатуновых рассказал о новом суде касательно прав на песни «Ласкового мая»

Адвокат Васильев: состоялся суд касательно прав на песни «Ласкового мая»
0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ленинском районном суде города Ставрополь состоялось предварительное слушание по делу о признании за семьей Шатуновых прав на 23 песни, созданные Сергеем Кузнецовым, одним из основателей «Ласкового мая». О деталях иска рассказал в беседе с «Известями» адвокат Шатуновых Сергей Васильев.

«Основания совершенно понятные, жизненные, и по сути на данный момент времени необходимые, потому что господин Разин везде, «на всех углах» трубит о том, что он обладатель прав на все песни, мало того, он является автором, как он утверждает, этих песен», — пояснил адвокат.

Васильев напомнил, что Юрий Шатунов и Сергей Кузнецов 1 октября 2019 года заключили договор, на основании которого Шатунов и исполнял песни. Адвокат тогда присутствовал при подписании документа. После скоропостижной смерти певца образовалось наследство, которое, однако, ставится под сомнение продюсером группы «Ласковый май» Андреем Разиным.

«Безусловно, он имеет какие-то выгоды с того, что он выдает себя за автора и за владельца этих прав. Он ссылается на разного рода договоры, которые никто никогда не видел и которые он никогда нигде в оригинале не предоставлял, поэтому мы собственно и пригласили его на процессуальный бой, с тем чтобы он подтвердил, является ли он таковым, за кого он себя выдает, или нет», — отметил Васильев.

Отмечается, что среди соответчиков помимо Разина значатся также Руслан Филатов и американский музыкальный лейбл World Media Alliance Label Inc. При этом в иске семья требует только признание прав на песни. О компенсации речи не идет, добавил адвокат.

В итоге Ленинский районный суд Ставрополя вынес решение отложить судебное заседание на 4 декабря 2023 года для того, чтобы выяснить местонахождение всех соответчиков.

Белые угрозы: как воссоздание группы скажется на песнях Юры Шатунова
Андрей Разин обещает зачистить интернет-пространство от творчества «Ласкового мая», но вряд ли сможет это сделать

Ранее, в ноябре 2022 года, стало известно, что продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин не смог доказать законность своих претензий на песни группы, суд отклонил его претензию.

При этом ранее, 3 ноября, юрист Алексей Гавришев прокомментировал попытки Разина отсудить права на песни «Ласкового мая» у наследников Юрия Шатунова. По словам эксперта, притязания слабо обоснованы, из-за чего складывается впечатление, будто истец стремится таким образом «пропиарить» себя.

26 июня стало известно, что вдова певца Юрия Шатунова Светлана и его дети Дэннис и Эстелла продолжат бороться за права на репертуар «Ласкового мая» в суде.

23 июня Юрий Шатунов умер в возрасте 48 лет. Причиной смерти музыканта стала острая сердечная недостаточность.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023