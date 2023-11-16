Адвокат Шатуновых рассказал о новом суде касательно прав на песни «Ласкового мая»

В Ленинском районном суде города Ставрополь состоялось предварительное слушание по делу о признании за семьей Шатуновых прав на 23 песни, созданные Сергеем Кузнецовым, одним из основателей «Ласкового мая». О деталях иска рассказал в беседе с «Известями» адвокат Шатуновых Сергей Васильев.

«Основания совершенно понятные, жизненные, и по сути на данный момент времени необходимые, потому что господин Разин везде, «на всех углах» трубит о том, что он обладатель прав на все песни, мало того, он является автором, как он утверждает, этих песен», — пояснил адвокат.

Васильев напомнил, что Юрий Шатунов и Сергей Кузнецов 1 октября 2019 года заключили договор, на основании которого Шатунов и исполнял песни. Адвокат тогда присутствовал при подписании документа. После скоропостижной смерти певца образовалось наследство, которое, однако, ставится под сомнение продюсером группы «Ласковый май» Андреем Разиным.

«Безусловно, он имеет какие-то выгоды с того, что он выдает себя за автора и за владельца этих прав. Он ссылается на разного рода договоры, которые никто никогда не видел и которые он никогда нигде в оригинале не предоставлял, поэтому мы собственно и пригласили его на процессуальный бой, с тем чтобы он подтвердил, является ли он таковым, за кого он себя выдает, или нет», — отметил Васильев.

Отмечается, что среди соответчиков помимо Разина значатся также Руслан Филатов и американский музыкальный лейбл World Media Alliance Label Inc. При этом в иске семья требует только признание прав на песни. О компенсации речи не идет, добавил адвокат.

В итоге Ленинский районный суд Ставрополя вынес решение отложить судебное заседание на 4 декабря 2023 года для того, чтобы выяснить местонахождение всех соответчиков.

Ранее, в ноябре 2022 года, стало известно, что продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин не смог доказать законность своих претензий на песни группы, суд отклонил его претензию.

При этом ранее, 3 ноября, юрист Алексей Гавришев прокомментировал попытки Разина отсудить права на песни «Ласкового мая» у наследников Юрия Шатунова. По словам эксперта, притязания слабо обоснованы, из-за чего складывается впечатление, будто истец стремится таким образом «пропиарить» себя.

26 июня стало известно, что вдова певца Юрия Шатунова Светлана и его дети Дэннис и Эстелла продолжат бороться за права на репертуар «Ласкового мая» в суде.

23 июня Юрий Шатунов умер в возрасте 48 лет. Причиной смерти музыканта стала острая сердечная недостаточность.