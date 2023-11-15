Адвокат Стрелкова сообщил о завершении следствия по его делу

Следствие по делу бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) завершено и было передано для утверждения в прокуратуру. Об этом 15 ноября сообщил ТАСС адвокат подзащитного Александр Молохов.

«Предварительное следствие по делу моего подзащитного Гиркина завершено, мы с ним уже ознакомились с его материалами. Теперь дело передали в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения», — рассказал адвокат.

Молохов напомнил, что у прокуратуры есть 10 дней на принятие решения об утверждении дела. При этом адвокат не исключил, что оно произойдет быстрее, после чего будет передано для рассмотрения в суд.

Стрелкову вменяются публичные призывы к экстремизму с использованием интернета (по ч. 2 ст. 280 УК). По этой статье ему грозит до пяти лет лишения свободы. Экс-министр обороны ДНР находится в СИЗО с 21 июля. В сентябре Мещанский суд Москвы продлил до 18 декабря срок его ареста, в середине октября Мосгорсуд признал продление законным.

Стрелков был министром обороны Донецкой Народной Республики с мая по август 2014 года. После сложения полномочий жил в России.