Мосгорсуд признал законным продление ареста Стрелкову

Московский городской суд оставил без изменений решение Мещанского районного суда о продлении до середины декабря срока ареста бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину), обвиняемого в призывах к экстремизму. Об этом сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

В сентябре Мещанский суд Москвы продлил до 18 декабря срок ареста.

Стрелкову вменяются публичные призывы к экстремизму с использованием интернета (по ч. 2 ст. 280 УК). По этой статье ему грозит до пяти лет лишения свободы. Экс-министр обороны ДНР находится в СИЗО с 21 июля.

Стрелков был министром обороны Донецкой Народной Республики с мая по август 2014 года. После сложения полномочий жил в России.