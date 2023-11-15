Трепова получила 132 тыс. рублей при подготовке убийства Татарского

Дарья Трепова (внесена в реестр террористов и экстремистов), обвиняемая в совершении теракта, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, получила вознаграждение при подготовке убийства в размере 132 тыс. рублей. Об этом 15 ноября заявил прокурор во время своего выступления в суде.

Денежные средства ей переводили деньги на специально созданный криптокошелек, отмечает следствие.

«Были приобретены билеты в Санкт-Петербург и Москву, сувенирная продукция, открытки на тему СВО, на личные нужды», — приводит слова представителя гособвинения «РИА Новости».

По версии следствия, Трепова привела взрывное устройство в боевое состояние. При этом взрыв производился удаленно, с эстонской sim-карты, добавляет «Газета.Ru».

Ранее в этот день обвиняемая на первом выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда в Санкт-Петербурге частично признала вину.

Татарский погиб 2 апреля в петербургском кафе «Стрит-бар». Трепова пришла на творческий вечер военкора, представилась Анастасией и подарила журналисту статуэтку, внутри которой находилось самодельное взрывное устройство, которое позже взорвалось в его руках.

На следующий день девушку задержали. Было возбуждено уголовное дело об убийстве, которое позже переквалифицировали в террористический акт. 13 апреля Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила, что к убийству причастны украинские спецслужбы.

В июле Треповой было предъявлено окончательное обвинение по делу о теракте в кафе. Следователи собрали доказательства и установили, что организацией теракта занимались лица, находившиеся на территории Украины. Уточнялось, что они завербовали Трепову для исполнения преступления через соцсети.

Позже, 10 октября, СК РФ сообщил о завершении расследования дела в отношении девушки. 17 октября Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение, а 20 октября дело Треповой поступило во 2-й Западный окружной военный суд.