Bloomberg заявило о разочарованиях США действиями Израиля в Газе

Белый дом всё больше разочаровывается действиями Израиля в секторе Газа. Об этом в среду, 15 ноября, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, в правительстве США расстроены из-за того, что в результате действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) увеличивается количество жертв среди мирных граждан. Собеседники Bloomberg объяснили, что для изменения сложившейся ситуации американские официальные лица расширили контакты с израильскими коллегами. Однако «тяжелые разговоры» с Израилем приводит к игнорированию им любых предупреждений, усиливая «раскол между союзниками», добавляют чиновники.

Кроме того, Вашингтон обеспокоен по поводу американцев, которые остаются заложниками в секторе Газа. Источники агентства напомнили, что США постоянно предупреждают о необходимости Израиля защищать гражданское население.

Когда США спросили, что произошло, когда ЦАХАЛ нанесла удар по лагерю беженцев, ответ Израиля был «почти пренебрежительным», а лидеры заявили, что «их цель была достигнута», подчеркнули официальные лица.

Накануне, 14 ноября, американский публицист Сеймур Херш заявил, что администрация президента США Джо Байдена не способна повлиять на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в решении палестино-израильского конфликта, так как в самом Белом доме царит хаос. По словам одного американского чиновника, с которым побеседовал Херш, в Вашингтоне сейчас «вакуум власти, никто не правит балом».

Ранее, 13 ноября, ЦАХАЛ сообщила, что с начала нового витка напряженности нанесла 4,3 тыс. ударов по сектору Газа. За день до этого стало известно, что в анклаве в результате ударов Израиля прекратили работу по меньшей мере 22 больницы.

2 ноября корреспондент Мохаммед Бельбесси рассказал о последствиях обстрела Израиля по лагерю беженцев Аль-Бурейдж, расположенного в центральной части сектора Газа, к востоку от дороги Салах ад-Дин в провинции Дейр-эль-Балах. По словам корреспондента, бомбардировке подверглись по меньшей мере 10 домов. Каждый из них имеет от двух до семи этажей, в каждой квартире проживает несколько десятков человек.

По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян возросло до 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали. Число палестинцев, погибших в результате ударов по сектору Газа, превысило 11 тыс. человек, еще 27,4 тыс. получили ранения.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.