«Известия» показали кадры последствий обстрела лагеря беженцев в секторе Газа

Корреспондент «Известий» Мохамед Бельбесси 2 ноября показал кадры последствий обстрела Израиля по лагерю беженцев Бурейдж в секторе Газа.

На кадрах показано то, что осталось от лагеря Бурейдж, расположенного в центральной части сектора Газа к востоку от дороги Салах ад-Дин в провинции Дейр-эль-Балах. Видно, что от жилых домов остались лишь развалины.

По словам корреспондента, бомбардировке подверглись по меньшей мере 10 домов. Каждый из них имеет от двух до семи этажей, в каждой квартире проживает несколько десятков человек.

Накануне заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что израильские атаки на лагерь беженцев ― лишь самое недавнее из зверств, которое постигло население сектора Газа. Данное заявление было сделано по итогам визита замгенсека всемирной организации в Израиль.

В тот же день палестинское радикальное движение ХАМАС сообщило, что как минимум 195 человек погибли и 777 пострадали в результате ударов по лагерю для беженцев Джабалия. Кроме того, после ударов по лагерю около 120 человек числятся пропавшими без вести.

Представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус подтвердил данную атаку. По его словам, это было нужно, чтобы убить командира батальона «Центральная Джабалия» Ибрагима Биари. Телеканал CNN заявил со ссылкой на израильских военных, что тот был ликвидирован.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.