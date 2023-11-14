Публицист Херш заявил о неспособности США повлиять на Израиль

Администрация президента США Джо Байдена не способна повлиять на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в решении палестино-израильского конфликта, так как в самом Белом доме царит хаос. Об этом 14 ноября заявил в статье американский публицист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники.

«Госсекретарь [США] Энтони Блинкен, казалось, находился в состоянии постоянного недоумения, поскольку Нетаньяху продолжал делать всё, что пожелает, в секторе Газа», — отметил журналист.

По словам одного американского чиновника, с которым побеседовал Херш, в Вашингтоне сейчас «вакуум власти, никто не правит балом». Тот отметил, что причина неспособности США повлиять на Израиль заключается в том, что внутри американского госаппарата творится полная неразбериха.

«В то время как США продолжают ежедневно отправлять в Израиль до тысячи бомб, в самом Белом доме царит хаос. Они говорят одно и то же снова и снова. Они делают то, что, по их мнению, приведет к переизбранию президента [Байдена]», — цитирует Херш слова источника.

Ранее, 13 ноября, служебная записка сотрудников Госдепартамента разоблачила Джо Байдена и политику США в отношении войны Израиля и ХАМАС. Американского президента уличили в «распространении дезинформации» о войне и указали на то, что Израиль совершает «военные преступления» в Газе.

До этого, 11 ноября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна собирается твердо противостоять всему миру, если возникнет такая необходимость. Он также предположил, что использование мирного населения в секторе Газа для прикрытия может распространиться.

3 ноября The Washington Post сообщила, что более 600 сотрудников USAID подписали петицию о прекращении огня между ЦАХАЛ и палестинской группировкой ХАМАС. Ее направили в Белый дом. По сведениям газеты, многие чиновники в агентстве потрясены, что американский президент Джо Байден поддерживает армию Израиля, которая является причиной катастрофы в Газе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в секторе Газа превысило 11 тыс. человек, еще 27,5 тыс. пострадали. С израильской стороны погибли 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.