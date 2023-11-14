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ОКР оценил критерии FIG по допуску российских гимнастов

ОКР назвал критерии FIG по допуску гимнастов РФ «настоящей одой сегрегации»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Олимпийский комитет России (ОКР) раскритиковал критерии допуска российских и белорусских гимнастов к международным соревнованиям, назвав рекомендации Международной федерации гимнастики (FIG) «одой сегрегации». Комментарий опубликован 14 ноября в Telegram-канале комитета.

«Политика двойных стандартов и дискриминации по национальному признаку отменяет в олимпийском движении, кажется, уже все морально-этические нормы и здравый смысл. Рекомендации МОК разрешили международным спортивным федерациям соревноваться в изобретательности решений для усугубления дискриминации россиян и белорусов», — говорится в заявлении.

В ОКР подчеркнули, что вводя подобные ограничения «отдельные деятели» создают конкурентные преимущества для своих сограждан.

Список требований FIG читается «как настоящая ода сегрегации», отмечается в комментарии.

Ранее, 11 ноября, FIG опубликовала критерии допуска российских и белорусских спортсменов на соревнования в нейтральном статусе. В частности, гимнасты не могут участвовать в командных дисциплинах, а до участия будут опущены спортсмены, не выразившие одобрение спецоперации на Украине, в том числе в социальных сетях посредством репостов или пересланных сообщений, и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

В середине октября президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер выступила против участия российских гимнастов в соревнованиях без гимна, флага и зрителей. Она назвала оскорблением рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по отношению к российским спортсменам.

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12 октября официальный представитель МОК Марк Адамс сообщил об отстранении от работы ОКР в связи с включением в него олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). По его словам, решение исполкома МОК действует «до дальнейшего уведомления».

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