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FIG опубликовала критерии допуска гимнастов из России и Белоруссии

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Международная федерация гимнастики (FIG) опубликовала критерии допуска российских и белорусских спортсменов на соревнования в нейтральном статусе. Исполнительный комитет организации одобрил текст документа 9 ноября.

Среди критериев участия отмечается, что гимнасты не могут участвовать в командных дисциплинах. Допускаются только те спортсмены, которые не выражали одобрение специальной военной операции на Украине, проводимой РФ, в том числе в социальных сетях посредством репостов или пересланных сообщений, и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

Кроме того, представителям России и Белоруссии не разрешается использовать никакую символику своих стран, национальных федераций и олимпийских комитетов.

В документе FIG требует, чтобы желающие принять участие в соревнованиях направили в организацию платную заявку на английском языке за 60 дней до их начала. Запрос будет рассмотрен в течение 30 дней. В случае отказа гимнасты имеют право обжаловать решение в течение 10 дней в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

При любом нарушении каких-либо критериев спортсмен будет лишен нейтрального статуса.

Отмечается, что кроме атлетов до участия в состязаниях могут быть допущены главы делегаций, тренеры, врачи и физиотерапевты. Вместе с тем государственные служащие и официальные лица двух стран не могут быть приглашены или аккредитованы на любые мероприятия под эгидой FIG. Им также запрещается выступать в качестве вспомогательного персонала.

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Ранее, 19 октября, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер отказалась участвовать без гимна, флага и зрителей. Она назвала оскорблением рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по отношению к российским спортсменам.

12 октября официальный представитель МОК Марк Адамс сообщил об отстранении от работы Олимпийского комитета России (ОКР) в связи с включением в него олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). По его словам, решение исполкома МОК действует «до дальнейшего уведомления».

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что подобные «политически мотивированные действия международных спортивных чиновников ведут к коррозии всего мирового спорта».

В сентябре различные спортивные федерации разрешили участие под нейтральным флагом российским и белорусским скейтерам и пловцам.

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