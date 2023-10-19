Винер выступила против участия в Олимпийских играх–2024 под нейтральным флагом
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер назвала оскорблением рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по отношению к российским спортсменам.
В кулуарах форума «Россия — спортивная держава» в Перми 19 октября она подчеркнула, что РФ не должна терпеть такого оскорбительного отношения.
«Нет, не будем на коленях, не будем в белом костюме с белым флагом «сдаюсь». Нет, такого быть не может. Без гимна, без флага, без зрителей выступать мы не будем. А остальные — не знаю, как решат, это выбор каждого», — сказала Винер телеканалу «Звезда».
12 октября официальный представитель МОК Марк Адамс сообщил об отстранении от работы Олимпийского комитета России (ОКР) в связи с включением в него олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). По его словам, решение исполкома МОК действует «до дальнейшего уведомления», передает НСН.
В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что подобные «политически мотивированные действия международных спортивных чиновников ведут к коррозии всего мирового спорта».
19 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что отношение МОК к спортсменам из России показывает «этническую дискриминацию». Он отметил, что теперь Олимпийские игры могут использоваться в качестве инструмента политического давления на людей, передает RT.
В марте исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию РФ по защите Донбасса, и в качестве нейтральных атлетов. До этого, в феврале прошлого года, комитет ввел запрет на участие граждан РФ.