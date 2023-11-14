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Санду заявила о долге Молдавии перед «Газпромом» в $9 млн

Санду: долг Молдавии перед «Газпромом» составил $9 млн вместо $700 млн
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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Президент Молдавии Майя Санду заявила, что долг страны перед российским «Газпромом» составляет не $700 млн, а $9 млн. Об этом она сообщила 14 ноября в эфире Radio Moldova.

«У нас есть доказательства, которые говорят, что долг Республики Молдова составляет не $700 млн, а $9 млн», — сказала она.

Санду обратила внимание на то, что «Газпром» является акционером «Молдовагаза» и якобы несет ответственность за образование долгов.

В конце октября молдавский лидер также заявляла, что республика готова выплатить «Газпрому» только $9 млн из более $700 млн долга. Тогда эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя «Известиям» такие заявления, подчеркнул, что Молдавия занимает хамскую позицию.

Он напомнил, что Кишинев, для того чтобы страна нормально перезимовала с 2021 на 2022 год, обещал выплатить все долги по старым контрактам. Причем это только долги за газ, который поставляется Молдавии, долг за Приднестровье не учитывается.

До этого, 2 октября, минэнерго Молдавии заявило об отказе страны от закупок газа у «Газпрома». После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что контакты между Молдавией и «Газпромом» продолжаются, у Молдавии есть долги.

Ранее, 6 сентября, Россия призвала Молдавию воздержаться от политизации энергетического сотрудничества. В этот день российская компания выразила категорическое несогласие с проведенным молдавской стороной аудитом исторической задолженности АО «Молдовагаз» перед ПАО «Газпром» и заявила о намерении и далее отстаивать свои законные права.

В начале сентября сообщалось, что власти Молдавии провели аудит задолженности страны перед «Газпромом», по итогам которого предложили выплатить российской компании только $8,6 млн.

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«Газпром» отметил, что выводы аудитора не могут влиять на размер и обоснованность задолженности. В компании пояснили, что аудиторская проверка не проходила утверждение наблюдательного совета АО «Молдовагаз», как было решено ранее между сторонами.

О долге стороны спорят еще с 2021 года. В октябре 2021-го Кишинев договорился с «Газпромом» о продлении контракта на поставку газа в страну при условии проведения аудита задолженности «Молдовагаза».

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