Эксперт назвал хамской позицию Молдавии по выплате только $9 млн долга «Газпрому»

Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что республика готова выплатить «Газпрому» только $9 млн из более $700 млн долга. Об этом она сказала в эфире Vocea Basarabiei, ссылаясь на проведенный аудит. Эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя «Известиям» такие заявления, подчеркнул, что Молдавия занимает хамскую позицию.

«Договориться здесь крайне сложно, потому что Молдавия занимается откровенно хамскую позицию», — сказал он.

Аналитик напомнил, что, молдавская сторона, для того чтобы страна нормально перезимовала с 2021 на 2022 год, обещала, что выплатит все долги по старым контрактам. Причем это только долги за газ, который поставляется исключительно для Молдавии, исторический долг за Приднестровье не учитывается.

«Тогда они [в Молдавии] сказали: «Давайте подпишем новый контракт, и мы на протяжении пяти лет вам будем выплачивать старый долг». Как только зиму проскочили, они сразу начали говорить о том, что надо провести какой-то аудит, [потому что] не совсем разобрались со структурой долга», — рассказал эксперт.

Он обратил внимание на то, что в Молдавии в нарушении всех договоренностей выбрали самостоятельно аудиторов. Причем на сайте этих компаний не указано, что они проводят аудиторские работы, но они проводят юридические работы, добавил аналитик. При этом в тексте аудиторского заключения, который выложен на сайте министерства энергетики страны, видно, что компаниям поставили задачу обосновать, почему молдавская сторона не будет платить за ранее поставленный газ, не будет возвращать долги.

«Там долг разбит на разные суммы. И написано, например, что вот такая-то сумма — старый долг, много времени прошло. Зачем его возвращать? Надо о нем забыть. То есть аргументация просто ниже плинтуса. Или, например, есть такой аргумент: формально деньги «Газпрому» должен «Молдовагаз», «Молдовагаз» несколько лет назад построил себе новый офис, вот если бы он не построил, то у него были бы деньги и он смог бы вернуть эти деньги «Газпрому», а значит, мы «Газпрому» эту сумму возвращать не будем. <..> Аргументы один хлеще другого, почему они не должны отдавать эти деньги», — отметил Юшков.

Аналитик подчеркнул, что в реальности это не аудит, а просто заказ по написанию оправданий действий Кишинева. Причина же заключается в нежелании возвращать долги и желании угодить коллективному Западу, демонстрируя, что таким образом экономически молдавская сторона бьет по «Газпрому», а значит, и по России, считает эксперт.

«По сути, это определенная кража газа, потому что, если ты что-то взял и за это не заплатил, значит, ты это украл. Кишинев рассчитывает на то, что кража у России сейчас не будет осуждена с точки зрения Запада и западных политических, экономических элит, что, мол, это всё можно будет оправдать политической целесообразностью», — добавил Юшков.

Он предположил, что Кишинев рассчитывает на то, что нынешний контракт тоже будет разорван, страна не будет получать российский газ у «Газпрома», но будет закупать российский газ у посредников, и, даже учитывая разницу в ценах, — у «Газпрома» напрямую купить газ дешевле, — всё равно $700 млн, которые они не вернут, на много лет покроют эту разницу в ценах.

«Они уже заключили контракты с турецкими компаниями, в частности с государственной компании Botas, которая является покупателем российского газа. Единственное изменение будет в том, что раньше для Молдавии газ проходил с севера — через Украину, через Приднестровье, — а теперь они будут закупать его с юга — либо напрямую у турецких трейдеров, либо, например, у Румынии. В свою очередь, румынская компания — «дочка» австрийской OMV — тоже заключила недавно контракт с турецким Botas на покупку газа. Естественно, они его будут перепродавать просто Молдавии. Поэтому они (в Молдавии. — Ред.) и дальше будут покупать российский газ, но через посредников», — объяснил аналитик.

Кроме того, он не исключил, что в Кишиневе рассчитывают на то, что российская энергетическая компания не станет отключать в настоящее время газ, потому что тогда нужно будет поставлять его только для нужд Приднестровья.

«Сложно разобраться, сколько они потребляют, потому что есть бытовое потребление — оно минимальное. И основной газ идет на приднестровскую ГРЭС — электростанцию, которая принадлежит российской компании «Интер РАО» и снабжает электричеством и всё Приднестровье, и подавляющую часть Молдавии. Они, наверное, рассчитывают, что «Интер РАО» будет лоббировать сохранение больших объемов и, соответственно, газ будет поставляться в прежнем объеме на электростанцию и электричество, значит, будет хватать для Молдавии тоже», — считает Юшков.

При этом молдавская сторона может рассчитывать на то, что российское руководство посчитает, что в настоящее время не до этого, такие проблемы будут решаться потом и газ отключаться не будет, предположил эксперт.

Ранее, 6 сентября, сообщалось, что власти Молдавии провели аудит задолженности страны перед «Газпромом», по итогам которого предложили выплатить российской компании только $8,6 млн. «Газпром» отметил, что выводы аудитора не могут влиять на размер и обоснованность задолженности.