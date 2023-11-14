Колумбия предложит присвоить Палестине статус полноправного члена ООН

Колумбия намерена внести предложение о присвоении Палестине статуса полноправного члена ООН. Об этом в понедельник, 13 ноября, заявил президент страны Густаво Петро на своей странице в соцсети X.

«Колумбия внесет предложение в ООН, чтобы Палестина была принята в качестве полноправного государства. Демократические и прогрессивные страны должны бороться за сохранение международного гуманитарного права, чтобы предотвратить распространение варварства в мире», — объяснил колумбийский лидер свое решение.

Также он подчеркнул, что Богота больше не станет приобретать оружие у тех стран-производителей, которые проголосовали против или воздержались от предложения о прекращении огня в Газе во время голосования в ООН.

Помимо этого, Петро назвал бойней развязанные Израилем удары по больнице «Аль-Шифа» в Газе.

В конце октября Совет Безопасности (СБ) ООН не принял российский проект ближневосточной резолюции, в котором призывалось к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Проект не набрал необходимых девяти голосов из 15. Против него выступили США и Великобритания, еще девять воздержались.

Позднее, 27 октября, Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла внесенную на рассмотрение Иорданией резолюцию арабских стран, которая также призывает к немедленному перемирию. За нее проголосовали 120 стран, в том числе Россия, 14 выступили против, среди которых США, Австрия, Чехия и др., еще 45 воздержались. В свою очередь, Израиль отвергает призыв к прекращению огня со стороны ГА ООН.

В субботу, 11 ноября, президент Франции Эммануэль Макрон, выступая с призывом к Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) прекратить огонь, указал, что действия ЦАХАЛ, которая наносит удары по территории сектора Газа, убивая гражданских лиц, нелегитимны и «не имеют оправдания». В ответ на это премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна собирается твердо противостоять всему миру, если потребуется такая необходимость. Он также предположил, что использование мирного населения в секторе Газа для прикрытия может распространиться.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян возросло до 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали. Число палестинцев, погибших в результате ударов по сектору Газа, превысило 11 тыс. человек, еще 27,4 тыс. получили ранения.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.