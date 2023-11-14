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Журналист Херш заявил о намерении Израиля контролировать границу Газы с Египтом
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Журналист Херш заявил о намерении Израиля контролировать границу Газы с Египтом

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Ahmed Ibrahim apaimages
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После окончания военного конфликта Израиль планирует установить контроль над границей Газы с Египтом. Об этом 14 ноября написал в новой статье американский публицист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на свои источники.

«План Израиля, после того как нынешняя война в секторе Газа закончится и ХАМАС больше не будет, состоит в том, чтобы превратить всю Газу в один из районов на Западном берегу, который в соответствии с «соглашениями Осло» сейчас находится под контролем безопасности Израиля», — приводит автор слова израильского инсайдера.

Тот отметил, что израильтяне намерены самостоятельно обеспечивать безопасность в Газе. Кроме того, по словам собеседника журналиста, границы с Египтом «будут контролироваться Израилем, а не Египтом, как раньше».

«Цель — контролировать контрабанду в Газу, но делать это должны не жители региона», — процитировал свой источник Херш.

«Наша ключевая цель — уничтожение власти ХАМАС в секторе Газа»
Советник премьера Израиля Дмитрий Гендельман — о наземной операции, расширении конфликта и посредниках в его урегулировании

Ранее, 11 ноября, сообщалось, что ЦАХАЛ с начала наземной операции в секторе Газа взяла под контроль 11 военных постов ХАМАС. Армия Израиля также обнаружила и уничтожила подземный тоннель, проложенный рядом со школой.

9 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил мнение, что в отстроенном заново и демилитаризованном секторе Газа не должно быть места радикалам. По его словам, ЦАХАЛ не стремится ни захватить, ни оккупировать сектор Газа, ни управлять им. Однако некоторое время Израилю будут нужны «надежные силы», которые в случае необходимости войдут в Газу и предотвратят возрождение ХАМАС, указал премьер-министр.

До этого, 3 ноября, ЦАХАЛ вошла на территорию Газы для проведения боевых операций против ХАМАС. По словам начальника Генштаба израильской армии Герци Халеви, военные уже ведут бои в центре города «лицом к лицу» с боевиками палестинского движения. Тогда же в пресс-службе израильской армии сообщили, что при необходимости ЦАХАЛ может распространить операцию и на другие районы анклава, в том числе на юг сектора Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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