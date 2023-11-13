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Обвиняемый раскрыл причину подготовки покушения на журналиста Соловьева

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Максим Дружинин, обвиняемый по делу о подготовке покушения на главу Союза журналистов России Владимира Соловьева, заявил, что тележурналиста планировали убить из-за его профессиональной деятельности и активной поддержки спецоперации по защите Донбасса. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщает корреспондент «Известий» из зала Второго Западного окружного военного суда.

В этот день, 13 ноября, Дружинин был опрошен в суде в качестве свидетеля при рассмотрении вопроса о применении принудительной меры медицинского характера в отношении другого фигуранта дела — Василия Стрижакова, который, по версии следствия, совершал преступления в состоянии невменяемости.

«Мне известно, что ребята что-то планировали. [Андрей] Пронский, [Владимир] Беляков, [Владимир] Степанов и [Тимофей] Мокий <...> убийство планировали в связи с его профессиональной деятельностью, в связи с активной поддержкой начала СВО», — заявил Дружинин.

По его словам, участникам убийства полагалось вознаграждение в 1 млн рублей от куратора c Украины.

Также из показаний, данных в ходе предварительного следствия, стало известно, что фигуранты дела планировали осуществить покушение на Соловьева через приведение в действие взрывного устройства, заложив его в машине журналиста.

Заседание суда перенесено на вторник, 14 ноября.

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В конце апреля стало известно, что ФСБ РФ пресекла деятельность планировавшей убийство российского журналиста террористической группы. Следственный комитет РФ рассказал, что в ходе обысков у злоумышленников были изъяты самодельное взрывное устройство, восемь самодельных коктейлей Молотова, шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, наркотики и др. Они планировали подорвать машину журналиста. При этом сам Соловьев заявил, что не знал о планирующемся на него покушении.

По данным «Известий», всего злоумышленников, планировавших покушение на Соловьева, было шестеро. Некоторые фигуранты дела имеют судимости и проходили принудительное лечение. Так, неонацист Стрижаков был один раз судим за наркотики, второй раз — за покушение на убийство.

Были арестованы Беляков, Стрижаков, Степанов, Дружинин. 27 апреля корреспондент «Известий» сообщил об аресте фигуранта дела о покушении Пронского. 6 июня в Москве арестован еще один подозреваемый в подготовке покушения на телеведущего, 29-летний Мокий.

В июле председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщал о завершении расследования дела о приготовлении к убийству Соловьева. В нем состояло восемь фигурантов, включая Стрижакова. Как установили следователи, злоумышленники действовали по заданию Главного управления разведки Украины (ГУР).

В октябре сообщалось, что первое уголовное дело по факту подготовки убийства Соловьева поступило во Второй Западный окружной военный суд в Москве. Уточнялось, что Стрижакову вменяется шесть статей Уголовного кодекса РФ.

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