Четвертого фигуранта дела о покушении на Соловьева арестовали

Андрея Пронского, четвертого фигуранта дела о покушении на тележурналиста Владимира Соловьева, арестовали до 25 июня. Об этом сообщает корреспондент «Известий» 27 апреля из зала суда.

«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Пронскому меры пресечения в виде содержания под стражей», — огласила судья.

Как стало известно в ходе заседания, Пронский имеет судимость, как и некоторые другие фигуранты, и проходил принудительное лечение.

Ранее, 26 апреля, сообщалось, что один из задержанных по данному уголовному делу в составе группы, готовившей покушение на российских журналистов, неонацист Василий Стрижаков, арестован. Известно, что мужчина 1984 года рождения был дважды судим, один раз — за наркотики, второй раз — за покушение на убийство. И также проходил принудительное лечение.

Второй задержанный, Максим Дружинин, свою вину по делу о покушении на российских журналистов не признал.

О задержании шести фигурантов по уголовному делу о покушении на убийство Соловьева сообщалось накануне. В ходе обысков у злоумышленников были изъяты самодельное взрывное устройство, восемь самодельных «коктейлей Молотова», шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, наркотики, поддельные украинские паспорта и националистическая литература.

Отмечалось, что задержанные являются гражданами России, действовавшими по специальному заданию Службы безопасности Украины. На допросе они сознались, что планировали покушение на известных лиц российских телеканалов, а после совершения преступлений намеревались скрыться в другой стране.

О том, что на известного российского тележурналиста готовилось покушение по заданию Службы безопасности Украины (СБУ), сообщил также 25 апреля, выступая на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры России, президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что подготовка убийств российских журналистов — это террор. К нему западные страны решили прибегнуть, по мнению главы государства, после проигрыша в информационной войне.

Директор ФСБ Александр Бортников рассказал, что готовившие нападение на Соловьева вели за ним слежку. Сам Соловьев в тот же день отметил, что ничего об этом не знал, но предположил, что таков был личный заказ президента Украины Владимира Зеленского. Соловьев также поблагодарил ФСБ и отметил высокую эффективность работы службы.