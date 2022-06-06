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Еще один подозреваемый в подготовке покушения на Соловьева арестован в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В Москве арестован еще один подозреваемый в подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьева.

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Им оказался 29-летний Тимофей Мокий. Ранее его задерживали по подозрению в поджоге двух военкоматов — в Рязани и Щелкове. Мокий был судим в 2010 году по статье о незаконном приобретении, передаче, хранении оружия и отправлен на принудительное лечение.

По информации СМИ, он мог быть причастен к националистическим бандам, в 2010 году помогал собирать взрывные устройства группе националистов, которую в Москве судили за четыре убийства, покушения и взрывы.

До этого, 29 апреля, защита участника запрещенной в РФ неонацистской террористической организации National Socialism / White Power Максима Дружинина, помещенного под стражу по подозрению в планировании убийства российского журналиста Владимира Соловьева, подала жалобу на арест своего подопечного.

27 апреля корреспондент «Известий» сообщил об аресте Андрея Пронского, еще одного фигуранта дела о покушении, до 25 июня. Кроме того, ранее были арестованы Владимир Беляков, Василий Стрижаков, Василий Степанов.

По данным «Известий», всего злоумышленников, планировавших покушение на Соловьева, было шестеро. Некоторые фигуранты дела имеют судимости и проходили принудительное лечение

25 апреля стало известно, что ФСБ пресекла деятельность планировавшей убийство российского журналиста террористической группы. В этот же день Следственный комитет РФ рассказал, что в ходе обысков у злоумышленников были изъяты самодельное взрывное устройство, восемь самодельных «коктейлей Молотова», шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, наркотики и др. Они планировали подорвать машину журналиста.

При этом сам Соловьев заявил, что не знал о планирующемся на него покушении.

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