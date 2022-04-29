Защита обжаловала арест одного из фигурантов дела о покушении на Соловьева

Защита подала жалобу на арест Максима Дружинина, участника запрещенной на территории России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power, помещенного под стражу по подозрению в планировании убийства российского журналиста Владимира Соловьева.

«Защита подала жалобу на это решение суда. Прошу изменить меру пресечения на домашний арест», — сообщила «Известиям» его адвокат Светлана Сидоркина 29 апреля.

Басманный суд Москвы арестовал еще четверых подозреваемые по данному делу — Владимира Белякова, Василия Стрижакова, Василия Степанова и Андрея Пронского. Неонацистов арестовали до 25 июня.

Как ранее сообщалось, некоторые фигуранты дела имеют судимости и проходили принудительное лечение. Так, неонацист Василий Стрижаков был один раз судим за наркотики, второй раз — за покушение на убийство.

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