За что школьника могут оставить на второй год — условия и решения

За плохую успеваемость, академические задолженности и несоблюдение дисциплины школьнику может грозить повторное прохождение программы года. Остаться на второй год боятся многие ученики, но в каких случаях такое решение действительно оправданно — объясняют «Известия».

За что могут оставить на второй год в школе в 2023 году — условия

Меры наказания для нерадивого ученика регламентируются статьей 58 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В соответствии с ней, для того чтобы оставить школьника на второй год, должно выполняться одно из условий:

наличие академической задолженности;

неспособность закрыть задолженность в течение 12 месяцев;

согласие родителей в письменном виде.

Без последнего пункта оставить ученика на второй год невозможно, если речь не идет о переходных классах — четвертом, девятом и одиннадцатом. Учеников, которые не справились с освоением программы в этих классах, могут отправить на повторное обучение и без согласия на то семьи.

Что такое академическая задолженность

Под академической задолженностью понимаются не только двойки по одной или нескольким дисциплинам. Она возникает и в том случае, если ученик пропускал большое количество занятий.

Как правило, ученика не сразу записывают во второгодники. Школьнику дают шанс реабилитироваться и закрыть задолженность, сдавая работы и выполняя индивидуальные задания от учителя.

Могут ли ученика оставить на второй год в 2023 году

Чаще всего школа дает ученикам шанс на то, чтобы нагнать программу. Второгодники неблагоприятно влияют на рейтинг школы, поэтому администрация обычно идет навстречу, согласовывает график индивидуальных консультаций, дает несколько попыток пересдать образовавшийся долг.

Однако такая вероятность всё же остается. Кроме того, если ребенок не поспевает за школьной программой, он может перейти на индивидуальный план обучения или семейное образование.

Сколько двоек нужно, чтобы остаться на второй год

Максимальное количество неудовлетворительных оценок в четверти — две, а за год должно быть не больше одной.

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