Медосмотр ребенка перед первым классом — все врачи и исследования
Поход ребенка в первый класс — ответственное решение, которое требует немалой подготовки. В частности, специальная медкомиссия должна оценить физическое и моральное состояние ребенка перед школой, его готовность к новому этапу в жизни. «Известия» рассказывают, прохождение каких врачей и исследований является обязательным перед походом в первый класс.
Нужно ли вести ребенка на медосмотр перед школой
В приказе Минпросвещения от 2 сентября 2020 года требование о прохождении медосмотра не является обязательным. Поэтому вести ребенка к врачам перед школой или нет, остается на усмотрение родителей.
Однако стоит учитывать, что нагрузка на ребенка в школе — как умственная, так и физическая — возрастает. Так что проверить состояние его здоровья перед грядущими занятиями не будет лишним. Кроме того, медицинские справки понадобятся для посещения ребенком спортивных секций и кружков.
Каких врачей надо пройти перед первым классом
В возрасте шести-семи лет Минздрав рекомендует ребенку проходить следующих специалистов:
- педиатр — врач, с которого начинается осмотр, именно он выдает направления к более узким специалистам;
- невролог проверяет соответствие рефлексов ребенка его возрасту и наличие патологий;
- ортопед, оценивающий развитие опорно-двигательного аппарата ребенка;
- стоматолог, который осмотрит ротовую полость, зубы и десны ребенка;
- офтальмолог, проверяющий состояние зрения и глазного дна;
- отоларинголог, в задачи которого входит осмотр ушей, горла и носа ребенка;
- акушер-гинеколог для девочек или андролог-уролог для мальчиков, чтобы оценить состояние полового развития ребенка;
- детский эндокринолог, отслеживающий состояние щитовидной железы;
- детский психиатр, который путем беседы оценит состояние умственного и когнитивного развития ребенка.
В ходе медосмотра ребенку будет присвоена медицинская группа — это индикатор здоровья школьника, отражающий, какой уровень нагрузки доступен ему на занятиях физкультурой.
Медосмотр ребенка перед школой — анализы и исследования
Чтобы выявить возможные скрытые патологии, врачи также назначают анализы и обследования ребенку. По возрасту полагается сдать общий анализ крови и мочи, УЗИ органов брюшной полости и почек, электрокардиографию (ЭКГ), эхокардиографию (эхоЭКГ).
Также раз в год ребенку нужно делать пробу Манту, выявляющую наличие туберкулезной инфекции в организме. Альтернативным диагностическим методом является диаскинтест или квантифероновый тест. «Известия» рассказывали о реакции Манту, что можно и нельзя делать после нее, в специальном материале.
Какие прививки нужно поставить перед школой
К возрасту шести-семи лет у ребенка должны стоять следующие прививки:
- туберкулез (одна прививка);
- пневмококковая инфекция (три прививки);
- гемофильная инфекция тип b (три прививки);
- гепатит В (три прививки);
- грипп (ежегодно);
- полиомиелит (пять прививок);
- коклюш, дифтерия, столбняк (четыре прививки);
- корь, эпидемический паротит, краснуха (одна прививка).
Непосредственно перед первым классом лучше пройти ревакцинацию от коклюша, столбняка и дифтерии, кори, паротита и краснухи, а также гриппа.
Где пройти медосмотр перед школой
Как правило, ежегодный медосмотр проводят в детских садах — из поликлиники приглашают профильных специалистов, они обследуют детей и берут у них анализы. Кроме того, сводить ребенка на медосмотр можно в районную поликлинику по ОМС. Частные клиники также предоставляют такую возможность.
При этом родители вправе дать отказ на прохождение медосмотра ребенком. Учащегося обязаны принять в школе даже без результатов анализов и сделанных прививок.
Для того, чтобы ребенок не проходил медосмотр наравне с остальными, родители должны написать заявление на имя директора образовательной организации.
Ранее «Известия» рассказали, как записать ребенка в первый класс, какие документы необходимо собрать и где встать в очередь в школу.