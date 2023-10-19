Медосмотр ребенка перед первым классом — все врачи и исследования

Поход ребенка в первый класс — ответственное решение, которое требует немалой подготовки. В частности, специальная медкомиссия должна оценить физическое и моральное состояние ребенка перед школой, его готовность к новому этапу в жизни. «Известия» рассказывают, прохождение каких врачей и исследований является обязательным перед походом в первый класс.

Нужно ли вести ребенка на медосмотр перед школой

В приказе Минпросвещения от 2 сентября 2020 года требование о прохождении медосмотра не является обязательным. Поэтому вести ребенка к врачам перед школой или нет, остается на усмотрение родителей.

Однако стоит учитывать, что нагрузка на ребенка в школе — как умственная, так и физическая — возрастает. Так что проверить состояние его здоровья перед грядущими занятиями не будет лишним. Кроме того, медицинские справки понадобятся для посещения ребенком спортивных секций и кружков.

Каких врачей надо пройти перед первым классом

В возрасте шести-семи лет Минздрав рекомендует ребенку проходить следующих специалистов:

педиатр — врач, с которого начинается осмотр, именно он выдает направления к более узким специалистам;

невролог проверяет соответствие рефлексов ребенка его возрасту и наличие патологий;

ортопед, оценивающий развитие опорно-двигательного аппарата ребенка;

стоматолог, который осмотрит ротовую полость, зубы и десны ребенка;

офтальмолог, проверяющий состояние зрения и глазного дна;

отоларинголог, в задачи которого входит осмотр ушей, горла и носа ребенка;

акушер-гинеколог для девочек или андролог-уролог для мальчиков, чтобы оценить состояние полового развития ребенка;

детский эндокринолог, отслеживающий состояние щитовидной железы;

детский психиатр, который путем беседы оценит состояние умственного и когнитивного развития ребенка.

В ходе медосмотра ребенку будет присвоена медицинская группа — это индикатор здоровья школьника, отражающий, какой уровень нагрузки доступен ему на занятиях физкультурой.

Медосмотр ребенка перед школой — анализы и исследования

Чтобы выявить возможные скрытые патологии, врачи также назначают анализы и обследования ребенку. По возрасту полагается сдать общий анализ крови и мочи, УЗИ органов брюшной полости и почек, электрокардиографию (ЭКГ), эхокардиографию (эхоЭКГ).

Также раз в год ребенку нужно делать пробу Манту, выявляющую наличие туберкулезной инфекции в организме. Альтернативным диагностическим методом является диаскинтест или квантифероновый тест. «Известия» рассказывали о реакции Манту, что можно и нельзя делать после нее, в специальном материале.

Какие прививки нужно поставить перед школой

К возрасту шести-семи лет у ребенка должны стоять следующие прививки:

туберкулез (одна прививка);

пневмококковая инфекция (три прививки);

гемофильная инфекция тип b (три прививки);

гепатит В (три прививки);

грипп (ежегодно);

полиомиелит (пять прививок);

коклюш, дифтерия, столбняк (четыре прививки);

корь, эпидемический паротит, краснуха (одна прививка).

Непосредственно перед первым классом лучше пройти ревакцинацию от коклюша, столбняка и дифтерии, кори, паротита и краснухи, а также гриппа.

Где пройти медосмотр перед школой

Как правило, ежегодный медосмотр проводят в детских садах — из поликлиники приглашают профильных специалистов, они обследуют детей и берут у них анализы. Кроме того, сводить ребенка на медосмотр можно в районную поликлинику по ОМС. Частные клиники также предоставляют такую возможность.

При этом родители вправе дать отказ на прохождение медосмотра ребенком. Учащегося обязаны принять в школе даже без результатов анализов и сделанных прививок.

Для того, чтобы ребенок не проходил медосмотр наравне с остальными, родители должны написать заявление на имя директора образовательной организации.

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