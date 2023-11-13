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Дети из Донбасса посетили автодром «Игора Драйв» в Ленобласти

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Старшеклассники из Донбасса в ходе масштабного путешествия по достопримечательностям страны посетили трассу «Игора Драйв», где они получили возможность почувствовать себя профессиональными пилотами. Своими эмоциями школьники 13 ноября поделились с корреспондентом «Известий» Максимом Облендером.

Пассажиры выдвинулись в Ленинградскую область из Москвы и через 3,5 часа уже были на месте.

«Мы привыкли. Мы просто спортсмены, уже знаем это», — говорит студентка Луганского высшего училища физкультуры Анастасия Матвиевская.

Ребята, чьи отцы на передовой, мальчики и девочки из многодетных семей и сироты уже успели полюбоваться столицей и Ростовом-на-Дону. В Москве подростки увидели Красную площадь, храм Христа Спасителя, ВДНХ и выставку «Россия». За несколько часов, пусть и виртуально, они также пролетели по всей стране: заглянули на Тропу леопарда, рассмотрели камчатские гейзеры и автодром мирового уровня — «Игора Драйв».

«Я про Питер так много не знаю. Про Москву — Красная площадь, мавзолей. Москва-Сити. А про Питер — узнаем, увидим», — говорит Михаил Болибрух из Донбасса.

Ребятам провели экскурсию по автомузею, пит-лейну, а также комнате хронометража, куда вход открыт только судьям гонок. Кроме того, старшеклассники проверили свои силы на картинг-трассе.

«Длина одного круга — 1200 м. 17 самых разнообразных поворотов. Мало быть быстрым — надо быть внимательным. Сильнейший туман в Ленинградской области, моросит дождь, трасса влажная. В общем, полное погружение и никаких поблажек!» — передает корреспондент.

«Ощущения отличные! Прям мне очень понравилось кататься. Очень быстро и интересно!» – поделился эмоциями Никита Кирсанов из Донбасса.

Его сверстник Тимур Мороз добавил, что впервые в жизни едет на картах. По его словам, ощущения от поездки «очень крутые, мощные».

Организовал эту поездку благотворительный Фонд помощи детям Донбасса, созданный Акционерным банком «Россия». Всё время вместе с ребятами сотрудники Народного фронта, которые помогают детям Донбасса открывать страну. Да, Москву и Петербург кто-то из них уже видел на соревнованиях, но и их обещают удивить.

«Конечно же, мы не смогли пройти мимо богатой культуры республики Карелия и Ленинградской области, и предусмотрели достопримечательности, которые там есть. Такие, как крепость Корела, Рускеала и так далее. В общем то, нам кажется, что программа получилась такой очень насыщенной», — рассказала фонда Кристина Федосеева.

Аналогичное путешествие ждет 400 ребят из новых российских республик. Водопады, каньоны, достопримечательности, каждый день приятные мелочи, открытия и сюрпризы – всё для того, чтобы вернуться домой с яркими эмоциями.

Днем ранее корреспондент «Известий» Виктория Жильцова рассказала, что серия путешествий по России стартовала для детей из Донбасса — за этот месяц сотни ребят проедут по разным городам, в том числе Москве и Санкт-Петербургу.

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