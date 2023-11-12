Более 400 детей из Донбасса отправились в серию путешествий по России
Cерия путешествий по России стартовала для детей из Донбасса — за этот месяц сотни ребят проедут по разным городам, в том числе Москве и Санкт-Петербургу. Вместе с первыми путешественниками по столице прогулялась корреспондент «Известий» Виктория Жильцова.
Путешествие длиной в 10 дней организовано благотворительным Фондом помощи детям Донбасса, созданном «Акционерным банком «РОССИЯ». Его участниками стали ученики старших классов Луганского высшего училища физической культуры — легкоатлеты и гимнастки. Всего Фонд помощи детям Донбасса организует около 10 таких поездок — для более 400 детей.
Началось путешествие с Москвы, по приезде ребята посетили Красную площадь.
«Я восхищаюсь. Я давно хотела побывать на Красной площади и в принципе в Москве», — поделилась впечатлениями студентка Луганского высшего училища физкультуры Алина.
«Там какая-то своя атмосфера, очень необычно. И даже снаружи он очень красиво выглядит, это вообще прям. Эмоции переполняют просто!» — рассказала Ульяна из Донбасса.
«Москва — это очень красивая столица, очень много впечатлений, нам всё так организовали хорошо. Думаю, в Санкт-Петербурге будет тоже очень классно», — добавила она.
После Москвы ребята отправились в Санкт-Петербург, а затем поедут в Карелию. Они проедут по маршруту «Энергия Ладоги», который ранее был разработан туроператором «Игора Тур».