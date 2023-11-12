Работу Керченской паромной переправы приостановили из-за сильного ветра

Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за сильного ветра. Об этом в своем Telegram-канале 12 ноября написал министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

По его словам, работа переправы была приостановлена в 10:15 мск.

14 октября с опережением сроков было открыто движение по Крымскому мосту по всем четырем полосам. Корреспондент «Известий» Вероника Котькова показала инженерное сооружение после возобновления автомобильного движения.

Она напомнила, что мост ремонтировали менее трех месяцев. Дорожникам понадобилось 534 т металлоконструкций и 360 т асфальтобетонной смеси, чтобы восстановить все четыре полосы над Керченским проливом.

По Крымскому мосту разрешено ехать только легковому транспорту и автобусам. Поток грузовых автомобилей идет либо по сухопутным территориям, либо через паромную переправу.