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Корреспондент «Известий» показала Крымский мост после возобновления движения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Вероника Котькова 14 октября показала Крымский мост после возобновления автомобильного движения.

«Крымский мост восстановили на все 100%, и сейчас мы с вами в этом убедились, проехав из Республики Крым в Краснодарский край. Такой подарок дорожники сделали к своему профессиональному празднику, открыв автодорожное движение по путепроводу через Керченский пролив раньше заявленного срока», — отметила она.

На восстановительные работы ушло менее трех месяцев. Дорожникам понадобилось 534 т металлоконструкций и 360 т асфальтобетонной смеси, чтобы полноценно восстановить все четыре полосы над Керченским проливом.

«Сейчас движение ничего не затрудняет. Уже нет ни строительной техники, ни рабочих. О восстановительных работах напоминают только дорожные знаки, которые еще стоят вдоль дороги, и несколько кранов, которые установлены на острове Тузла», — указала корреспондент.

Как подчеркнула Котькова, отремонтированная часть мостового перехода ничем не отличается. Единственное, что выдает этот участок дороги, — ярко-черный цвет асфальта.

По Крымскому мосту разрешено ехать только легковому транспорту и автобусам. Остальной поток грузовых автомобилей идет либо по сухопутным территориям, либо через паромную переправу.

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О том, что движение по Крымскому мосту открыто для автотранспорта по всем четырем полосам с опережением сроков, сообщил ранее в этот день вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Автодорожная часть моста была повреждена 17 июля, когда два украинских надводных беспилотника атаковали его в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате погибли два жителя Белгородской области — семейная пара, их дочь была госпитализирована. Позднее девочку выписали.

Движение по мосту в реверсивном режиме восстановили следующей ночью, а 14 сентября открыли левую часть моста.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским регионам на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.

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