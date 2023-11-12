Американский экс-подполковник указал на причастность США к подрыву СП

США, если не полностью руководили операцией по подрыву «Северных потоков», то играли в ней очень большую роль, и сейчас Вашингтон ищет «козла отпущения», чтобы переключить внимание общественности. Об этом в разговоре с «Известиями» 12 ноября завил исполнительный президент Евразийского центра в Вашингтоне, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.

Накануне газета The Washington Post сообщила, что координатором операции по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» (СП) являлся бывший командир одной из частей сил спецопераций Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Червинский. Однако, как отметил Расмуссен, доверие к американской газете оказалось под вопросом, особенно в отношении США и России.

«Изначально во всей ситуации с газопроводом «Северный поток» все указывали на то, что это Россия. Все так делали. А потом, сразу после неожиданного визита [канцлера ФРГ Олафа] Шольца к [президенту США Джо] Байдену, всплыла история с группой украинцев на корабле. И вот теперь у нас есть человек, очень близкий ко всему этому, который занимается специальными операциями, полковник Червинский, который близок к генералу [главкому ВСУ Валерию] Залужному», — заявил он.

Хотя военный эксперт допустил, что Червинский вопреки информации в материале может быть и непричастен к подрыву «Северных потоков».

«Генерал Валерий Залужный говорит, что они не участвовали. Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что они не участвовали. Но я думаю, что они ищут «козла отпущения». Я думаю, что они ищут кого-то, кого можно обвинить, чтобы переключить внимание», — отметил он.

Также Расмуссен высказал мнение, что в действительности США не занимались никаким расследованием. Более того, в принципе все расследования НАТО засекречены и там не хотят делиться результатами.

«Лично я согласен с [журналистом] Сеймуром Хершем, что США сильно замешаны в этом деле. Возможно, спецназ Украины сыграл свою роль. Но я думаю, что если вы посмотрите на сложность операции, посмотрите на оборудование, которое было необходимо — всё это указывает на крупное национальное государство, и, скорее всего, США, если и не полностью руководили этой операцией, то играли в ней очень большую роль. Может быть это и сделала Украина, но я не думаю, что у них были возможности осуществить это самостоятельно. И, извините, я просто не верю в историю о 50-футовом паруснике», — заявил он.

Также эксперт обратил внимание, что раньше высокопоставленные чиновники публично заявляли, что США собираются уничтожить газопровод «Северный поток», а затем они все «прыгали от радости».

«Знаете, вы соединяете точки, а точки ведут только в одно место, и, к сожалению, это не парусник нелегальной группы украинских офицеров», — подытожил он.

5 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что разрушение «Северных потоков» — это международный терроризм. Он указал на то, что Россию не допускают к расследованию обстоятельств диверсии, несмотря на предложения и многократные призывы сделать это.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 27 сентября указал на сходства расследования американского журналиста Сеймура Херша по взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» и информации российских спецслужб. По его словам, атаку на магистральные газопроводы России так или иначе организовали США и Великобритания.

За день до этого в своей статье Херш сообщал, что годом ранее американцы под прикрытием въезжали и выезжали из Норвегии, чтобы осуществить уничтожение трех из четырех трубопроводов СП в Балтийском море. Комментируя эту ситуацию, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти США должны дать ответ по всем пунктам расследования журналиста по терактам на газопроводах.

Тогда же Генпрокуратура РФ сообщила, что обратилась к компетентным органам Германии, Дании, Швеции и Швейцарии с требованием пересмотреть отказы в исполнении запросов России о правовой помощи в расследовании повреждений газопроводов.

Крупнейшие европейские ветки газопроводов СП были подорваны в конце сентября 2022 года. Москва не раз призывала провести расследование на международном уровне, однако пока Запад игнорирует все попытки РФ подключиться к выяснению обстоятельств взрывов.

В феврале журналистом Сеймуром Хершем было проведено еще одно расследование, по данным которого СП заминировали американские водолазы еще во время учений Baltops в Балтийском море в июне 2022 года, а активировали взрывчатку уже норвежцы.