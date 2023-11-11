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Президент Палестины обвинил США в отсутствии решения по ближневосточному конфликту

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Bernd Elmenthaler
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Президент Палестины Махмуд Аббас в субботу, 11 ноября, заявил, что ответственность за отсутствие политического решения по конфликту на Ближнем Востоке лежит на США.

«Мы будем преследовать военных преступников в международных судах, и США будут нести ответственность за неспособность достигнуть урегулирования», — сказал он на совместном саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Эр-Рияде.

Кроме того, Аббас призвал к международной поддержке органов палестинской власти, для того чтобы «осуществлять деятельность на палестинских территориях, включая восстановление сектора Газа». Президент потребовал предоставить международные гарантии для решения проблемы палестинских беженцев.

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Ранее, 8 ноября, власти США призвали Израиль принять дополнительные меры, чтобы уменьшить количество жертв среди палестинцев. По словам заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Веданта Патела, страна уже не раз ставила этот вопрос на повестку во время двусторонних контактов.

До этого, 4 ноября, в центре Вашингтона собрались тысячи протестующих, поддерживающих Палестину. Цель акции — призыв к прекращению огня в конфликте между Израилем и сектором Газа и прекращение оказания помощи Тель-Авиву со стороны Запада. В этот день аналогичные протесты прошли и в других городах по всему миру.

Согласно последним данным, в результате конфликта число жертв при ударах по сектору Газа возросло до 11 тыс. человек, в число погибших входят 4506 детей. Еще 27 490 человек получили ранения. По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян возросло до 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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