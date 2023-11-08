США призвали Израиль избегать жертв среди мирного населения Газы

Руководство США считает, что Израиль может пойти на дополнительные шаги, чтобы избежать жертв среди палестинцев, — этот вопрос Вашингтон продолжает ставить во время двусторонних контактов. Об этом в среду, 8 ноября, заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

«Мы прямо заявили, что, по нашему мнению, существуют дополнительные шаги, которые могут быть предприняты израильским правительством для обеспечения защиты мирного населения, и мы будем продолжать внимательно следить за этим», — сказал Пател на брифинге для журналистов, трансляцию которого вел телеканал C-Span.

Дипломат подчеркнул, что параллельно США продолжат заявлять израильской стороне о том, что военную операцию необходимо проводить «в соответствии с нормами международного права».

«Это моральный долг, стратегический долг и обязанность проводить различие между террористами ХАМАС и мирными палестинцами в Газе, и мы будем продолжать доводить это весьма ясно», — указал он.

При этом Пател отметил, что в Вашингтоне не оспаривают существование «огромных последствий» военных действий Израиля для мирных жителей сектора Газа и огромного числа жертв среди мирного населения.

Ранее, 3 ноября, госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с президентом Израиля Ицхаком Герцогом отметил, что необходимо защищать мирных жителей, которые оказались под огнем по вине радикального движения ХАМАС. При этом он подчеркнул, что израильская сторона имеет право и обязательство на самооборону.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.