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Блинкен заявил о праве и обязательстве Израиля на самооборону

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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Израиль имеет право и обязательство на самооборону. Об этом 3 ноября заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы твердо придерживаемся точки зрения, что у Израиля есть не только право, но и обязательство защищать себя и сделать необходимое, чтобы события 7 октября не повторились», — сказал он на встрече с президентом Израиля Ицхаком Герцогом.

Блинкен отметил, что важно защищать мирных жителей, которые оказались под огнем по вине радикального движения ХАМАС, так как они не несут ответственности за вторжение боевиков 7 октября.

Госсекретарь также заявил, что США намерены делать всё возможное для освобождения захваченных ХАМАС заложников.

«Мы каждый момент думаем о наших заложниках. Так много израильтян, американцев, граждан других стран. Мы решительно настроены делать всё возможное, чтобы их вернуть в безопасности», — сказал Блинкен.

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Перед этим Блинкен провел закрытую встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Они также условились встретиться с членами военного кабинета министров.

Ранее в этот день газета Times of Israel написала, что Блинкен 4 ноября во время пребывания в столице Иордании организует встречу глав МИД арабских стран-союзников. Встреча необходима США для привлечения региональных партнеров к поддержке стратегий в отношении войны между Израилем и ХАМАС.

Ранее, 31 октября, Блинкен призвал Израиль соблюдать правила ведения войны и международное гуманитарное право во время операции в секторе Газа.

26 октября замглавы МИД Михаил Богданов заявил, что США выступают против прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта. По его словам, на данном этапе прекращение боевых действий означало бы спасение всех заложников, удерживаемых ХАМАС, но «американцы против».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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