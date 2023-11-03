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СМИ сообщили об организации Блинкеном встречи глав МИД арабских стран-союзников

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Фото: REUTERS/Pool/Jonathan Ernst
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Госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу, 4 ноября, во время пребывания в столице Иордании организует встречу глав МИД арабских стран-союзников. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщила газета Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного арабского дипломата и американского чиновника.

Источники сообщили, что встреча необходима США для привлечения региональных партнеров к поддержке стратегий в отношении войны между Израилем и ХАМАС. При этом список приглашенных на встречу еще не утвержден.

Блинкен планирует в период с 2 по 10 ноября посетить Израиль, Иорданию, Японию, Южную Корею и Индию. Поездка Блинкена происходит на фоне обострения конфликта между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС.

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Ранее, 1 ноября, в США сообщали о планах госсекретаря Блинкена посетить Израиль 3 ноября. Тогда Reuters сообщал о планах госсекретаря встретиться с членами правительства.

Предыдущий визит госсекретаря в Израиль состоялся 12 октября. Целью этого визита было поспособствовать безопасному выходу мирных жителей сектора Газа из анклава.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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