Нетаньяху провел закрытую встречу с Блинкеном в Тель-Авиве

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и госсекретарь США Энтони Блинкен провели закрытую встречу. Об этом 3 ноября сообщила пресс-служба главы правительства еврейского государства.

«Премьер-министр сейчас проводит закрытую встречу с госсекретарем США в Тель-Авиве», — говорится в сообщении.

Нетаньяху и Блинкен также встретятся с членами военного кабинета министров, добавили в пресс-службе.

Ранее в этот день газета Times of Israel написала, что Блинкен 4 ноября во время пребывания в столице Иордании организует встречу глав МИД арабских стран-союзников. Встреча необходима США для привлечения региональных партнеров к поддержке стратегий в отношении войны между Израилем и радикальным движением ХАМАС.

2 ноября Госдеп США сообщил, что Блинкен планирует посетить ряд стран, в том числе Израиль, в период со 2 по 10 ноября. В Тель-Авиве, помимо прочих вопросов, будет обсуждаться освобождение захваченных движением ХАМАС заложников.

Ранее, 31 октября, Блинкен призвал Израиль соблюдать правила ведения войны и международное гуманитарное право во время операции в секторе Газа.

Предыдущий визит госсекретаря в Израиль состоялся 12 октября. Целью этого визита было поспособствовать безопасному выходу мирных жителей сектора Газа из анклава.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.