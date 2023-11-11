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Политолог назвал причины поддержки Израиля со стороны США

Политолог Миршаймер: США поддерживают Израиль из страха перед израильским лобби
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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Администрация президента США Джо Байдена поддерживает Израиль из-за опасений перед израильским лобби в Вашингтоне, а также из политических соображений. Такую точку зрения выразил американский политолог Джон Миршаймер в разговоре бывшим судьей Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано на YouTube-канале Judging Freedom.

«Джо Байден, как и Барак Обама, Джимми Картер и Джордж Буш – старший, прекрасно понимает, что если вы перейдете дорогу израильскому лобби, то заплатите за это политическую цену», — отметил Миршаймер.

По его мнению, раньше еврейское государство действительно было важным стратегическим союзником Вашингтона, но сейчас всеобъемлющую и беспрецедентную поддержку Израиля со стороны США не объяснить лишь стратегическими или моральными соображениями, особенно на фоне того, как израильская сторона обращается с палестинцами.

Как уточнил политолог, готовность Вашингтона поддерживать действия Израиля обусловлена внутриполитическими целями. Лоббирование интересов даже иностранного государства в США не считается преступлением, подчеркнул Миршаймер.

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Ранее, 9 ноября, в Белом доме сообщили, что Байден не поддержит закон конгресса о военной помощи Израилю без отдельного финансирования для Украины. 7 ноября представители Демократической партии в сенате США заблокировали законопроект о помощи Израилю без Украины. По данным Reuters, они высказались против принятия документа, поскольку выступают за предоставление помощи обеим странам одновременно.

В этот же день The Intercept со ссылкой на экспертов писало, что США скрывают данные на тему поставок оружия Израилю в связи с политикой американского правительства по преуменьшению масштабов использования американского оружия для совершения Израилем военных преступлений в секторе Газа. Кроме того, в США опасаются огласки числа жертв среди гражданского населения, вызванных применением поставленного оружия для ведения боев в городах, отмечает издание.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян возросло до 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали. Число палестинцев, погибших в результате ударов по сектору Газа, превысило 11 тыс. человек, еще 27,4 тыс. получили ранения.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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