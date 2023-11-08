СМИ объяснили сокрытие США данных об оружии для Израиля

Соединенные Штаты скрывают данные на тему поставок оружия Израилю. Об этом 7 ноября сообщило издание The Intercept со ссылкой на экспертов.

С начала обострения палестино-израильского конфликта миру известно лишь одно предложение на тему объема указанной поддержки, отметили журналисты. Они напоминают, что в сравнении с этим трехстраничный список американских военных поставок для Украины конкретизирован вплоть до количества патронов.

Объяснение администрации США об угрозе детального описания поставок для безопасности операций Израиля эксперты назвали вводящим в заблуждение.

«Идея о том, что предоставление дополнительной информации каким-либо образом повредит оперативной безопасности израильских вооруженных сил, является прикрытием для усилий по сокращению информации о типах оружия, поставляемого Израилю, и о том, как оно используется», — сказал научный сотрудник Института ответственного государственного управления Куинси, эксперт по продаже оружия Уильям Хартунг.

Он считает, что отсутствие прозрачности связано с политикой правительства США по преуменьшению масштабов использования американского оружия для совершения Израилем военных преступлений в секторе Газа.

Помимо этого неназванный генерал морской пехоты в отставке заявил, что администрация США опасается огласки числа жертв среди гражданского населения, вызванных применением поставленного оружия для ведения боев в городах.

Ранее, 7 ноября, представители Демократической партии в сенате США заблокировали законопроект о помощи Израилю без Украины. По данным Reuters, они высказались против принятия документа, поскольку выступают за предоставление помощи обеим странам одновременно. При этом сенаторы заявили, что готовят свой законопроект о дополнительном финансировании и надеются представить его уже на этой неделе.

2 ноября стало известно, что президент США Джо Байден будет использовать право вето, если конгресс примет законопроект, касающийся помощи Израилю без учета финансовой поддержки Украины.

30 октября члены Республиканской партии палаты представителей США опубликовали законопроект, предусматривающий выделение финансовой помощи Израилю на сумму $14,3 млрд. Так как такой формат помощи предполагает отделение финансирования Израиля от помощи Украине, возникли предположения, что Демократическая партия будет против этого.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.