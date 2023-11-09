Байден отказался принимать законопроект о помощи Израилю без Украины

Президент США Джо Байден не поддержит закон конгресса о военной помощи Израилю без отдельного финансирования для Украины. Об этом 9 ноября заявила первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон.

«Довольно тяжело углубляться в гипотезы, когда мы еще не видели самого законопроекта. Но я думаю, что мы не оставили никаких неопределенностей в отношении нашей позиции. Мы заявили, что не примем отдельный законопроект, касающийся только Израиля, который оставляет Украину без поддержки», — сказала она журналистам.

Далтон заявила, что помощь Израилю и Украине со стороны конгресса является крайне важной для национальной безопасности США.

7 ноября представители Демократической партии в сенате США заблокировали законопроект о помощи Израилю без Украины. При этом сенаторы заявили, что готовят свой законопроект о дополнительном финансировании и надеются представить его уже на этой неделе.

Ранее, 2 ноября, стало известно, что Байден будет использовать право вето, если конгресс примет законопроект, касающийся помощи Израилю без учета финансовой поддержки Украины.

30 октября члены Республиканской партии палаты представителей США опубликовали законопроект, предусматривающий выделение финансовой помощи Израилю на сумму $14,3 млрд. Так как такой формат помощи предполагает отделение финансирования Израиля от помощи Украине, возникли предположения, что Демократическая партия будет против этого.

20 октября Байден запросил у конгресса Соединенных Штатов оказание Украине и Израилю дополнительной военной и иной помощи в размере около $106 млрд, из которых $61,3 млрд — Киеву и $14,3 млрд — Иерусалиму.

При этом 15 октября Байден заявил, что США имеют возможность для одновременной поддержки Украины и Израиля. Он отметил, что Соединенные Штаты смогут обеспечивать «международную безопасность».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.