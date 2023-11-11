В Сети появились первые кадры после аварийной посадки Ан-2 на Чукотке

В Сети в субботу, 11 ноября, появились первые кадры после аварийной посадки Ан-2 на Чукотке. Видео записал находившийся в самолете врио главы артели старателей «Полярная» Олег Петреченко.

«Мы разбились на кукурузнике, там еще внутри летчик», — говорит Петренко.

На записи видно, что люди серьезно пострадали, а от самолета осталась груда железа.

Об исчезновении на Чукотке самолета Ан-2 сообщили в МЧС утром 10 ноября. По данным ведомства, борт авиакомпании «Стриж авиа» выполнял рейс по маршруту Певек – Полярный – Певек. Магаданская транспортная прокуратура подтвердила, что связь с бортом была потеряна, а самолет не совершил посадку в пункте назначения в установленное время.

Тогда же в МЧС сообщили, что для проверки маршрута Ан-2 были направлены спасатели на вертолете Ми-8 ГП ЧАО «Чукотавиа». Однако позже в ведомстве предупредили, что поиски пропавшего самолета с воздуха приостановлены из-за непогоды. Восточное межрегиональное СУ на транспорте Следственного комитета (СК) России по факту пропажи самолета возбудило уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.

Позже губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов сообщил, что пропавший Ан-2 с двумя членами экипажа на борту найден. Через некоторое время представитель компании «Артель старателей «Полярная» заявил, что капитан воздушного судна, который после жесткой посадки самолета отправился пешком на поиски места для связи, также был обнаружен живым. Как указали в МЧС, он в тяжелом состоянии.

11 ноября утром Кузнецов заявил, что санитарный рейс из Анадыря прибыл за двумя пилотами, пострадавшими при жесткой посадке. По его словам, третий член экипажа получил ушибы мягких тканей, от эвакуации санитарным рейсом он отказался. Всем пострадавшим была оказана первичная медицинская помощь при удаленном консультировании специалистов окружной больницы, добавил губернатор.