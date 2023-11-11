Реклама
Прямой эфир
Мир
Венесуэла и Венгрия договорились о развитии стратегического сотрудничества
Наука и техника
Первую в мире обезьяну-химеру с двумя наборами ДНК создали ученые из Китая
Армия
Артиллерия РФ поразила украинский пункт управления БПЛА у Новомихайловки
Общество
Стало известно о завершении первого этапа летных испытаний беспилотника ТрАМП
Общество
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у Южных Курил
Мир
Маск призвал Зеленского остановить наступление и начать переговоры с Москвой
Общество
Санитарный борт прибыл для эвакуации экипажа аварийного Ан-2 на Чукотке
Общество
Пожар в производственном здании в Тамбовской области ликвидирован
Мир
ФБР изъяло телефон и iPad мэра Нью-Йорка в рамках расследования о коррупции
Мир
Глава Евросовета заявил о проведении 7–8 декабря саммита ЕС и КНР
Мир
В ЕС выступили против выделения €20 млрд в качестве помощи Украине
Мир
МВФ достиг предварительных договоренностей с Украиной по траншу в $900 млн
Происшествия
Средства ПВО перехватили два беспилотника над Смоленской и Московской областями

В Сети появились первые кадры после аварийной посадки Ан-2 на Чукотке

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сети в субботу, 11 ноября, появились первые кадры после аварийной посадки Ан-2 на Чукотке. Видео записал находившийся в самолете врио главы артели старателей «Полярная» Олег Петреченко.

«Мы разбились на кукурузнике, там еще внутри летчик», — говорит Петренко.

На записи видно, что люди серьезно пострадали, а от самолета осталась груда железа.

Жесткая посадка: люди погибли в авиакатастрофе в Кузбассе
Среди жертв два известных российских спортсмена-парашютиста и миллиардер

Об исчезновении на Чукотке самолета Ан-2 сообщили в МЧС утром 10 ноября. По данным ведомства, борт авиакомпании «Стриж авиа» выполнял рейс по маршруту Певек – Полярный – Певек. Магаданская транспортная прокуратура подтвердила, что связь с бортом была потеряна, а самолет не совершил посадку в пункте назначения в установленное время.

Тогда же в МЧС сообщили, что для проверки маршрута Ан-2 были направлены спасатели на вертолете Ми-8 ГП ЧАО «Чукотавиа». Однако позже в ведомстве предупредили, что поиски пропавшего самолета с воздуха приостановлены из-за непогоды. Восточное межрегиональное СУ на транспорте Следственного комитета (СК) России по факту пропажи самолета возбудило уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.

Позже губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов сообщил, что пропавший Ан-2 с двумя членами экипажа на борту найден. Через некоторое время представитель компании «Артель старателей «Полярная» заявил, что капитан воздушного судна, который после жесткой посадки самолета отправился пешком на поиски места для связи, также был обнаружен живым. Как указали в МЧС, он в тяжелом состоянии.

11 ноября утром Кузнецов заявил, что санитарный рейс из Анадыря прибыл за двумя пилотами, пострадавшими при жесткой посадке. По его словам, третий член экипажа получил ушибы мягких тканей, от эвакуации санитарным рейсом он отказался. Всем пострадавшим была оказана первичная медицинская помощь при удаленном консультировании специалистов окружной больницы, добавил губернатор.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023