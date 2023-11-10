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Транспортная прокуратура начала проверку из-за потери связи с Ан-2 на Чукотке

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Магаданская транспортная прокуратура подтвердила потерю связи с грузовым самолетом Ан-2, который следовал по маршруту Певек-Полярный Чукотского автономного округа, проводятся поисково-спасательные мероприятия. Об этом в пятницу, 10 ноября, сообщили «Известиям» в ведомстве.

Воздушное судно в установленное время не совершило посадку в месте назначения, уточнили в прокуратуре. По предварительным данным, на борту находятся два члена экипажа и пассажир.

В данный момент под контролем магаданского транспортного прокурора проводятся поисково-спасательные мероприятия. Также транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов.

Ранее этим утром об исчезновении на Чукотке самолета Ан-2 сообщили в МЧС. По данным ведомства на тот момент, борт авиакомпании Стриж Авиа выполнял рейс по маршруту Певек – АС – Полярный – Певек.

Тогда же в МЧС сообщили об отправке спасателей на вертолете МИ-8 ГП ЧАО «Чукотавиа» для проверки маршрута. На борту вертолета ведомства находятся шесть человек, из них один медицинский работник, два спасателя и три члена экипажа.

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