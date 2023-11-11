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Санитарный борт прибыл для эвакуации экипажа аварийного Ан-2 на Чукотке

Санитарный рейс прибыл за пострадавшими при жесткой посадке самолета Ан-2 на Чукотке
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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Санитарный рейс из Анадыря прибыл за двумя пилотами, пострадавшими в происшествии с самолетом Ан-2 на Чукотке. Об этом 11 ноября сообщил губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов.

«Санитарный рейс из Анадыря прибыл в артель старателей «Шахтер» для транспортировки капитана и пилота воздушного судна в лечебное учреждение. На борту два медицинских работника: фельдшер санитарной авиации и врач-реаниматолог», — написал он в своем Telegram-канале.

Как отметил Кузнецов, третий пострадавший получил ушибы мягких тканей, от эвакуации санитарным рейсом он отказался.

По его словам, всем пострадавшим была оказана первичная медицинская помощь при удаленном консультировании специалистов окружной больницы.

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Об исчезновении на Чукотке самолета Ан-2 сообщили в МЧС утром 10 ноября. По данным ведомства, борт авиакомпании «Стриж авиа» выполнял рейс по маршруту Певек – Полярный – Певек. Магаданская транспортная прокуратура подтвердила, что связь с бортом была потеряна, а самолет не совершил посадку в пункте назначения в установленное время.

Тогда же в МЧС сообщили, что для проверки маршрута Ан-2 были направлены спасатели на вертолете Ми-8 ГП ЧАО «Чукотавиа». Однако позже в ведомстве предупредили, что поиски пропавшего самолета с воздуха приостановлены из-за непогоды.

Восточное межрегиональное СУ на транспорте Следственного комитета (СК) России по факту пропажи самолета возбудило уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.

Позже Кузнецов сообщил, что пропавший Ан-2 с двумя членами экипажа на борту найден. Он уточнил, что их планируется временно перевезти в артель «Шахтер». По его словам, экипаж аварийного самолета будет эвакуирован санитарным рейсом, когда улучшатся погодные условия.

Через некоторое время представитель компании «Артель старателей «Полярная» заявил, что капитан воздушного судна, который после жесткой посадки самолета отправился пешком на поиски места для связи, также был обнаружен живым.

Как указали в МЧС, капитан Ан-2 находится в тяжелом состоянии.

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