В МЧС рассказали о состоянии капитана аварийно севшего на Чукотке Ан-2
Капитан самолета Ан-2, который совершил жесткую посадку на Чукотке, находится в тяжелом состоянии. Об этом в пятницу, 10 ноября, сообщает главное управление МЧС РФ по региону.
«Состояние здоровья тяжелое», — отмечается в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Капитан воздушного судна, который после жесткой посадки самолета отправился пешком на поиски места для связи, был обнаружен ранее в этот день.
Об исчезновении на Чукотке самолета Ан-2 сообщили в МЧС утром 10 ноября. По данным ведомства, борт авиакомпании «Стриж авиа» выполнял рейс по маршруту Певек – Полярный – Певек. Магаданская транспортная прокуратура подтвердила, что связь с бортом была потеряна, а самолет не совершил посадку в пункте назначения в установленное время.
Тогда же в МЧС сообщили, что для проверки маршрута Ан-2 были направлены спасатели на вертолете Ми-8 ГП ЧАО «Чукотавиа». Однако позже в ведомстве предупредили, что поиски пропавшего самолета с воздуха приостановлены из-за непогоды.
Восточное межрегиональное СУ на транспорте Следственного комитета (СК) России по факту пропажи самолета возбудило уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.
Позже глава Чукотки Владислав Кузнецов сообщил, что пропавший Ан-2 с двумя членами экипажа на борту найден. Он уточнил, что их планируется временно перевезти в артель «Шахтер». Ожидается, что 11 ноября экипаж аварийного самолета будет эвакуирован санитарным рейсом, когда улучшатся погодные условия.