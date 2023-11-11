Реклама
Прямой эфир
Мир
Небензя сообщил о наличии у РФ обращений из-за отъема детей у украинцев в Европе
Мир
Армия Израиля сообщила о перемещении сотен тысяч жителей Газы на юг анклава
Мир
Эстонская военная разведка заявила о перехвате РФ инициативы в СВО
Общество
Правительство выделило 1,5 млрд рублей на туристический кластер в Кронштадте
Общество
Экс-главу Хорошевского отдела СК Москвы арестовали по делу о взятках
Мир
Умер креативный директор Moschino Дэвид Ренни
Мир
Конституционный суд Киргизии запретил матчества
Происшествия
В Подмосковье произошел пожар на складе шин авиакомпании S7
Культура
Премьеры «Дэдпула» и «Блейда» перенесли после окончания забастовки актеров
Мир
Зеленский сообщил о поиске способов сократить зависимость от западных снарядов
Мир
В результате атаки по больнице Аль-Кудс в секторе Газа пострадало около 20 человек
Армия
В ДНР сообщили о сбросе боеприпаса с дрона на Петровский район Донецка
Мир
Армия Израиля сообщила о проникновении летательных аппаратов со стороны Ливана
Сюжет:

РФ выразила возмущение из-за ударов по гражданским объектам в Газе

Небензя: РФ возмущена ударами по гражданским объектам в Газе
0
Фото: REUTERS/Israeli Defense Forces/Handout
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя 10 ноября заявил о возмущении России тем, что целями ударов Израиля в секторе Газа становятся гражданские объекты.

Он указал, что безопасных зон в секторе Газа из-за ударов Израиля больше не существует.

«Целенаправленные удары (Израиля. — Ред.) по гражданским объектам — это вопиющее нарушение международного гуманитарного права. <...> Эти мечети, (по которым были нанесены недавно удары. — Ред.), расположены в южной части сектора Газа, что подтверждает информацию о том, что безопасных для гражданских зон сегодня в секторе попросту не существует», — сказал постпред на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН, посвященном ситуации на Ближнем Востоке.

Небензя отметил, что только прекращение огня, а не кратковременные паузы позволит избежать жертв в зоне палестино-израильского конфликта.

По его словам, блокирование США мирных инициатив по Сектору Газа не могло не привести к радикализации конфликта.

Ранее, 6 ноября, генсек ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что в результате наземных операций Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа страдает мирное население, объекты гражданской инфраструктуры. Он отметил, что никто не находится в безопасности, в том числе в больницах и церквях, а также лагерях беженцев.

23 октября глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос «Известий» о том, планирует ли Москва выступить с мирной инициативой в израильско-палестинском конфликте, сообщил, что Россия по-прежнему готова помогать в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке. Министр также напомнил, что страна была частью посреднического механизма в виде квартета международных посредников. По его мнению, односторонние услуги в этом вопросе едва ли помогут.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян возросло до 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали. Число палестинцев, погибших в результате ударов по сектору Газа, превысило 11 тыс. человек, еще 27,4 тыс. получили ранения.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Новость дополняется

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023