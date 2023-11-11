РФ выразила возмущение из-за ударов по гражданским объектам в Газе

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя 10 ноября заявил о возмущении России тем, что целями ударов Израиля в секторе Газа становятся гражданские объекты.

Он указал, что безопасных зон в секторе Газа из-за ударов Израиля больше не существует.

«Целенаправленные удары (Израиля. — Ред.) по гражданским объектам — это вопиющее нарушение международного гуманитарного права. <...> Эти мечети, (по которым были нанесены недавно удары. — Ред.), расположены в южной части сектора Газа, что подтверждает информацию о том, что безопасных для гражданских зон сегодня в секторе попросту не существует», — сказал постпред на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН, посвященном ситуации на Ближнем Востоке.

Небензя отметил, что только прекращение огня, а не кратковременные паузы позволит избежать жертв в зоне палестино-израильского конфликта.

По его словам, блокирование США мирных инициатив по Сектору Газа не могло не привести к радикализации конфликта.

Ранее, 6 ноября, генсек ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что в результате наземных операций Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа страдает мирное население, объекты гражданской инфраструктуры. Он отметил, что никто не находится в безопасности, в том числе в больницах и церквях, а также лагерях беженцев.

23 октября глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос «Известий» о том, планирует ли Москва выступить с мирной инициативой в израильско-палестинском конфликте, сообщил, что Россия по-прежнему готова помогать в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке. Министр также напомнил, что страна была частью посреднического механизма в виде квартета международных посредников. По его мнению, односторонние услуги в этом вопросе едва ли помогут.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян возросло до 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали. Число палестинцев, погибших в результате ударов по сектору Газа, превысило 11 тыс. человек, еще 27,4 тыс. получили ранения.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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