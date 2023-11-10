МИД РФ назвал сроки эвакуации россиян из Газы через «Рафах»

Эвакуация российских граждан из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах» займет максимум три дня. Об этом 10 ноября сообщило МИД РФ.

Россия решает проблему доступа к КПП в контакте с Израилем, Египтом и Палестиной, добавил посол РФ в Израиле Михаил Богданов.

Ранее этим же днем, 10 ноября, россиянам, которые ожидали эвакуации из сектора Газа на территорию Египта, не открыли контроль-пропускной пункт.

Ранее в этот день ожидавшие эвакуации у КПП «Рафах» русскоязычные жители сектора Газа рассказали «Известиям» о ситуации в анклаве. По словам одной из женщин, некоторые ее знакомые шли пешком до контрольно-пропускного пункта и погибли. Мужчина на КПП, провожающий семью в Москву, рассказал, что в секторе Газа ситуация сейчас крайне тяжелая, гибнут мирные жители.

Россияне, проживающие в секторе Газа и находящиеся в списках на эвакуацию, также рассказали «Известиям», что в реестр занесены 85 граждан РФ для выхода из анклава.

При этом источник «Известий» отметил, что российский МИД планирует эвакуировать чуть больше 1 тыс. россиян с двойным гражданством. Они должны будут перейти на территорию Египта через КПП «Рафах». Уточняется, что РФ одной из первых отправила список россиян с двойным гражданством.

Накануне, 9 ноября, официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что со стороны Москвы всё готово для эвакуации соотечественников и обратившихся граждан СНГ. Захарова выразила удивление в связи с заявлением посла Израиля, что для согласования списка на эвакуацию может потребоваться до двух недель.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

По последним данным, в результате конфликта число жертв при ударах Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа превысило 11 тыс. человек, еще 27 490 человек получили ранения. Среди израильтян число жертв возросло до 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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