Россияне из списка на эвакуацию из Газы рассказали о выходе через КПП «Рафах»

Россияне, проживающие в секторе Газа и находящиеся в списках на эвакуацию, рассказали 10 ноября «Известиям» о том, как проходит выход иностранцев через КПП «Рафах».

«Начинает работать с 8:00, но сначала, как мы знаем, пропускают египтян, потом ждут пока привезут раненых, а потом выпускают иностранцев. Но не знаю, как организуют на этот раз», — сообщила Екатерина Сеиам.

Другой россиянин Абд Эль Карим Хамуда отметил, что неизвестно, во сколько будет осуществлена эвакуация, так как каждый раз она проходит в разное время.

«Мы видели списки, нам сообщили, что нас эвакуируют завтра. Списки вышли, там 85 [человек]», — рассказал он.

Еще одна гражданка из списка на эвакуацию Надиа Шаат отметила, что они должны сами добраться до КПП. Она подчеркнула, что просить об этом родственников опасно.

«Около 8-9 мы будем у КПП «Рафах». <…> Мы живы. <…> Нету дома у нас, потеряли весь дом. Мы выехали перед тем, как стали бомбить всё. Я, муж, двое детей — мы едем к маме в Волгоград», — сообщила россиянка.

Ранее в этот день информационный портал Rafah Online сообщил о том, что сектор Газа в пятницу, 10 ноября, покинет ряд иностранных граждан, в том числе 82 россияна. Отмечалось, что они смогут покинуть анклав через КПП «Рафах».

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