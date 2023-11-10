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Поиски с воздуха пропавшего Ан-2 на Чукотке приостановили из-за непогоды

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Фото: ТАСС/Эрик Романенко
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Поиски с воздуха пропавшего на Чукотке самолета Ан-2 приостановлены из-за непогоды. Наземные поиски продолжаются, сообщили 10 ноября в МЧС.

Как добавил глава региона Владислав Кузнецов, спасательный вертолет Ми-8 ГП ЧАО «Чукотавиа» вылетел на поиски в 14:40 (05:40 мск).

«Однако из-за плохой видимости и ухудшения погодных условий спасательный вертолет был отозван. Дополнительно из села Рыркайпий выехали два снегохода с волонтерами в количестве четырех человек», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

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Магаданская транспортная прокуратура подтвердила, что связь с самолетом Ан-2 потеряна. Уточняется, что воздушное судно не совершило посадку в месте назначения в установленное время. По предварительным данным ведомства, на борту находятся два члена экипажа и пассажир.

Ранее этим утром об исчезновении на Чукотке самолета Ан-2 сообщили в МЧС. По данным ведомства, борт авиакомпании «Стриж авиа» выполнял рейс по маршруту Певек – Полярный – Певек. Тогда же в МЧС сообщили, что для проверки маршрута, которым следовал самолет, направились спасатели на вертолете МИ-8 ГП ЧАО «Чукотавиа». На борту вертолета ведомства находятся шесть человек, из них один медицинский работник, два спасателя и три члена экипажа.

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