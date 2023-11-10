«Первую постельную сцену мне дали сыграть в 55 лет»

Брутальный мужчина, кумир китайцев, а с недавних пор ещё и амбассадор всех праздников сразу. Так говорят про актера Виталия Хаева. Этот смелый артист готов выполнять все трюки без каскадеров, ведь он служил три года водолазом-разведчиком на Балтике. Но стесняется постельных сцен и переживает, что зрители видели его в подробностях. Он начинал в Театре наций с Евгением Мироновым, шокировал зрителей МХТ и знает, чем можно оправдать мат на сцене. «Известия» посмотрели сериал «Праздники» с Виталием Хаевым и расспросили о «красных днях календаря», популярности за рубежом и сексуальности.

«Капитан третьего ранга, сложил руки трубочкой и закричал: "Позор, позор!"»

— В интернете с именем «Виталий Хаев» в связке идет монолог вашего героя из фильма «Изображая жертву», сдобренный ненормативной лексикой. Значит ли это, что вы спокойно относитесь к мату в кино?

— Недавно я набрал в интернете свое имя и фамилию, и первая плашка, которая выскочила: «По отцу Виталий Хаев русский, а по матери калмык». Я даже сфотографировал это. Мы с друзьями долго смеялись. Чтобы вы знали, у моей мамы девичья фамилия Победоносцева, исконно русская. Отец Хаев из Северной Осетии, но и он русский. Я вам больше скажу: как-то обнаружил в интернете, что я уже умер. «Скончался актер Виталий Хаев» — и видео с моими фото прилагаются. Мне даже звонили и живо интересовались, всё ли у меня в порядке. Поэтому к тому, что обо мне пишут, я отношусь очень спокойно.

Фото: West Актер Виталий Хаев (слева) в фильме «Изображая жертву»

— Ну а как вы относитесь к мату в кино?

— Сначала был спектакль во МХАТ имени Чехова «Изображая жертву». Тогда еще Табаков не убрал букву «А» из названия театра. Художественный был еще Академическим.

Братья Пресняковы написали эту пьесу таким образом, что мат был выплеском души человеческой, которая не понимает, что происходит вокруг. И другими словами, кроме как нецензурной лексикой, это не описать . Бабушки, пришедшие на спектакль, кричали: «Прекратите, прекратите! Остановите этот позор».

Спектакль шёл очень хорошо, на ура. Билетов достать нельзя было. Мне кажется, мат в данном случае не для того, чтобы ругаться. Прошло лет 15 после выхода «Изображая жертву», и все вдруг начали материться на сцене. Но когда человек просто сквернословит — это некрасиво и неприятно. А когда произведение, из которого слов не выбросишь, когда высокий крик души, в котором всё смешалось вместе, тогда это может быть. В этом мате вскрывались серьезные проблемы: футбол, непонимание отцов и детей.

Некоторые, например, Раневская, умеют красиво материться, я не умею так. Я стараюсь воздерживаться от нецензурной лексики. Когда мне принесли пьесу, я попросил драматургов убрать хотя бы пару слов. Ничего не изменится ведь! Пресняковы сказали мне: «Виталий Евгеньевич, если здесь уберешь хотя бы одно слово из трех букв, то это получится мат. Если ты будешь говорить, как написано, это будет словесный джаз».

Сцена из спектакля по пьесе братьев Пресняковых «Изображая жертву» во МХАТ им. А.П. Чехова. 2004 год Фото: ТАСС/Александр Куров

— Вы рассказываете о бабушках во МХАТе. А как на это происшествие отреагировал Олег Павлович Табаков?

— Это как раз был день сдачи спектакля худруку. Олег Павлович смотрел его. Как раз в это время он задумал снять букву «А» из названия театра. И ему разрешили, раз театр теперь не совсем академический и можно ругаться на сцене.

Вскоре у нас были гастроли в Санкт-Петербурге. Под закрытие играли «Изображая жертву». И случился один казус, Олег Павлович сидел в ложе, смотрел спектакль, а когда Табаков приходил, я волновался. А тут ещё другой город, гастроли в БДТ, полный зал. И вдруг встает в бельэтаже капитан третьего ранга, сложил руки трубочкой и закричал: «Позор, позор!» На весь зал.

— И что было?

— Его вывели. А со мной было плохо на сцене. Я не знал, что думать, что делать, как играть. В одной из ролей была народная артистка России Алла Борисовна Покровская. Я подхожу к ней и говорю: «Всё пропало, всё пропало! Олег Павлович всё видел, нас закроют». А Покровская сказала: «А ты посмотри на Табакова. Видишь, как он сидит и улыбается. Всё будет ок».

Она мне рассказала историю. Когда открывали «Современник», на их спектаклях еще и не такое было. Ефремову и Табакову тоже кричали. Когда что-то новое появляется, всегда ругаются. В общем, она меня успокоила, а Олег Павлович был доволен.

Актеры Виталий Хаев и Дмитрий Дюжев в сцене из спектакля «Ромео и Джульетта» в театре им. А.С. Пушкина Фото: ТАСС/Александр Куров

— У вас так хорошо складывалось с театром. Почему сейчас не играете на сцене?

— Я служил в Театре Станиславского, потом играл в Центре драматургии и режиссуры спектакль «Пластилин», после появился МХАТ имени Чехова. Затем большой период службы в Театре наций у Евгения Миронова. Играли поначалу на разных арендных сценах. Собственное здание Театра наций было на реконструкции. 12 лет я там проработал. Там же и закончил с театром. Исчерпался. Сейчас мне очень нравится сниматься в кино. Я прекрасно себя чувствую.

«Юля Пересильд буквально передо мной играет пятиминутную сцену голышом»

— Ваш образ брутального мужчины привлекает девушек.

— Ваши бы слова, да богу в уши.

— А не так?

— По-разному на меня смотрят девушки.

Актер Виталий Хаев в кадре сериала «Бывшие» Фото: START

— Лысые мужчины — магнит для девушек. Есть в этом что-то сексуальное.

— Сексуальное? Да мне только в 55 лет дали первую постельную сцену играть. В сериале «Бывшие». Да, да, да. Когда я был молодым, мне никто не давал, а сейчас уже на старости лет — вот тебе, здрасьте. Давай раздевайся, укладывайся в кровать с девушкой. Как-то мне не по себе.

На съемках так волновался, что чуть носки не слетели. Да, ужасно было, ужасно. Я волновался страшно. У нас была сцена с Соней Лебедевой. И она впервые получила постельную сцену.

Я от волнения еще и имя ее забыл. Она прошла мимо, поздоровалась. Думал, что она ушла, и у режиссёра спрашиваю: «Слушай, я забыл, как ее зовут?» — «Соня». Я поворачиваюсь, а она стоит рядом. Тут Соня мне всё выпалила: «Что?! Ты не знаешь, как меня зовут?! Мы виделись неделю назад!» — «Просто выскочило из головы». — «Я всю ночь с готовилась к этой сцене, белье выбирала, переживала, а ты даже не знаешь, как меня зовут?!»

— Обидно, согласитесь.

— Она была так рассержена! Видимо, от того, что рассердилась, расслабилась и играла просто шикарно. Мне повезло, в том смысле, что все смотрели только на нее, и никто не увидел, как я зажат и не могу ничего сделать. Это смешно. А ведь я просил напялить на меня майку, придумывал, как прикрыться.

Виталий Хаев и Юлия Пересильд в спектакле «Киллер Джо» на сцене Театра Наций Фото: Театр Наций/К. Николов

— Вот уж не подумала бы, что вы такой стеснительный. Одним из первых спектаклей Театра наций» был «Киллер Джо». Вы там, вообще-то, были голышом на сцене.

— Знаете, это тоже странно. То, что Юля Пересильд буквально передо мной играет пятиминутную сцену голышом, никто не заметил, а как я выскочил на 10 секунд и тут же убежал обратно, так все только это и обсуждали.

— Вы опять отказывались играть голым?

— Была история. Состоялась премьера, и режиссер Явор Гырдев был доволен, что я голышом выскакиваю, играю, как он поставил. После вышли статьи, где все только это и заметили. Спустя неделю, когда режиссер уехал, наш завлит подошла ко мне и сказала: «Виталий, простите, пожалуйста, наверное, вам самому неловко. Я в первый раз вижу премьеру, после которой все обсуждают не спектакль, а ваши гениталии. Это непозволительно. Вы бы не могли просто надеть трусы?» — «Да, да, да!» — «Это ничего не прибавит и не убавит нашему спектаклю. Пусть уже зрители смотрят на что-то другое».

— А Юлю Пересильд одели после этого?

— Нет, Юля Пересильд прекрасна. Ее сцену нельзя было выбросить, она огромна.

«Я отмечаю День военно-морского флота»

— Hа ТНТ стартовала премьера сериала «Праздники». В нем рассказывается о череде событий, предшествующих происходящему в одноименном фильме?

— Нет. Сначала был снят сериал. Мы ждали его выхода, но потом, в самый последний момент, начали снимать фильм. Как сейчас принято модно называть то, что было до — приквел. Он уже успешно прошел в кинотеатрах, но никакого отношения к сериалу не имеет.

Мария Аронова и Виталий Хаев. Кадр со съемок сериала «Праздники» Фото: пресс-служба ТНТ

— Вашей партнершей в сериале была Мария Аронова. Вы не робели перед ней?

— Нет. Мария — это невероятный подарок судьбы. Она сама праздник. Рядом с Машей Ароновой ты всегда находишься в приподнятом настроении. Она одна из лучших моих партнеров. Артисты, которые с ней работают в Театре Вахтангова, — счастливчики. Настоящий профессионал, сгусток энергии и юмора, лидер.

Для меня бесценно отсутствие апломба в женщине. Это образец большой артистки. Она очень требовательна к работе. Готова и в огонь, и в воду.

— А вы?

— Я тоже. Но продюсеры стали умнее. Все трюки выполняют каскадеры. Если рискнут артисты, может плохо закончиться. Тогда останавливается процесс съемочный, нарушаются все графики. Я попытался сам прыгнуть в бассейн — даже этого мне не дали сделать. Хотел выполнить один трюк с костром, один раз сделал, сказали: «Всё, хватит. Отойди от огня». С точки зрения производства, это верно. Не стоит артистами рисковать. Мы же все бесшабашные.

— А вам нужен повод, чтобы организовать праздник?

— Наверное, нет, особый повод не нужен. Да и праздники у меня бывают редко. В основном работа. Даже день рождения в последние годы отмечаю на съемочной площадке, так всё время складывается.

Сейчас в моем кругу все так заняты, что просто встретиться нет никакой возможности. И поэтому сам повод встречи уже становится праздником.

Виталий Хаев на съемках сериала «Праздники» Фото: пресс-служба ТНТ

— А много ли у вас дней в календаре, отмеченных красным цветом?

— Да нет. На премьере фильма «Праздники» со мной была моя девушка. Она увидела, что я мнусь и не понимаю, что сказать на вопрос, какой праздник у меня любимый, и закричала: «Мой день рождения — твой любимый праздник! Вспомни».

На самом деле, Рождество. Для меня этот праздник связан с покоем, тишиной, огнями. Мне нравится бродить по Москве в Рождество. А еще я отмечаю День военно-морского флота. Всё-таки я служил на флоте, моя жизнь была связана с морем. А свой день рождения я практически не отмечаю, не очень люблю его. После 50 уже тяжело отмечать. Каждый раз как напоминание тебе: «Пора бы успокоиться».

— Вы служили во флоте. Сейчас молодежь на год в армию не очень стремится. А вы там провели три года. Было такое желание или так звезды встали?

— Я с детства мечтал о флоте и о море. Кстати, очень странно, не понятно, откуда такая мечта. Сразу после школы я даже поехал поступать в мореходное училище в Новороссийск. И меня туда не взяли. Потом меня забрали служить в армию. И я оказался во флоте. Три года на Балтике. А после мои дороги с морем разошлись.

Мой друг после флота начал заниматься яхт-спортом. Он даже выиграл в международной регате. И как-то затащил меня с детьми отдыхать на яхту. С тех пор у нас это лучшее развлечение и отдых. Оказалось, что яхта не такое дорогое удовольствие, это примерно так же, как в пятизвездочном отеле отдохнуть где-нибудь в Черногории. Зато ты имеешь возможность колесить по морю, каждый раз заходя в новый порт.

Виталий Хаев Фото: из личного архива артиста

— Вы были водолазом разведчиком. Это как? Есть такое подразделение?

— Да. Это была закрытая часть. Помню, когда поехал сниматься в Америку и мне делали визу, надо было заполнить анкету, в которой спрашивают, где служил, и воинскую специальность. Я спросил у девушки, которая помогала с оформлением: «Может, я просто напишу «матрос». Но этого было недостаточно. «Тогда напишу: «Воинская специальность — водолаз-разведчик первого класса». Первый вариант ей показался более надежным.

«Как я стал русским» стал самым популярным после «Игры престолов»

— У вас множество поклонников в Китае. Их так увлек фильм «Как я стал русским»

— Сначала на СТС вышел сериал «Как я стал русским» про американца, который приехал в Москву. Веселый сериал. Прошло довольно много времени, я начал замечать под фотографиями в соцсетях китайские иероглифы и подписи по-русски «папа Вова». Я пытался переводить. Тексты были восторженные «очень смешно» и «вы — лучший папа». А потом продюсеры сериала рассказали, что к ним обратились китайцы. У них «Как я стал русским» стал самым популярным после «Игры престолов». А потом и вообще мы переместились на первое место.

После этого китайские продюсеры решили срочно снимать фильм, но делали это очень долго. Приезжали раза четыре в Москву ко мне. У них никак не получалось утвердить сценарий. Потом начались съемки. Для Китая была своя версия, а для России несколько иная.

Кадр из фильма «Как я стал русским» Фото: All media

— Фильм был такой же успешный?

— Мы поехали в Китай на премьеру. А потом фильм успешно, как я понимаю, провалился в Китае. Не было никакой рекламы у него, как будто никто и не знал, что он вообще вышел на экран. А когда сериал посмотрели, китайские туристы подходили ко мне в Москве. Как-то подошла группа. А переводчик говорит: «Простите, китайцы хотят с вами сфотографироваться». — «Что? Откуда? Кто?». А она и говорит: «Я преподаватель русского языка. У них в Китае даже просмотры сериала устраивали для изучения России в смешном ее виде». Так что был я популярен у китайцев.

— У вас в биографии есть работа с большими мастерами: Прошкиным, Миттой, Говорухиным. Вы выделяете их фильмы и сотрудничество с такими режиссерами?

— Да. Я начинал в кино со Станиславом Говорухиным в его картине «Благословите женщину». Снимался у Михаила Михайловича Казакова в «Очаровании зла». Съемки были в Париже. А Александр Наумович Митта — вообще легенда кино. По его учебникам учатся даже за рубежом. Он уже был в преклонном возрасте, когда снимал фильм «Лебединый рай», в котором мне довелось поработать. Всё это было тогда, когда в нашей стране снимали немножко другое кино всё-таки. И работали иначе, и жили по-другому.

— А что не так было?