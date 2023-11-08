«Какие-то общие черты с Корлеоне у меня всё равно есть»

Продюсер сериала «Физрук» как-то признался: «Если в первом сезоне Володя Сычёв играл Психа, то во втором и третьем — уже Псих играл Владимира Сычёва». Артист не хочет застрять в однотипных образах — ему интересны герои, которых еще не играл. Ради роли монаха он даже получил благословение у патриарха и год готовился, но она досталась другому. Актер верит в сотрудничество с Сариком Андреасяном. Режиссер всегда удивляет неожиданным предложением. В прокате идет его комедия «Добро пожаловать в семью: Повар из Неаполя», в которой Владимир Сычёв сыграл крестного отца мафии. «Известия» встретились с артистом и узнали, что скрывается за маской балагура и весельчака.

«У меня был свой прообраз героя»

— В фильме «Добро пожаловать в семью: Повар из Неаполя» вы играете крестного отца мафии Леонида Бойцова. Фильм Копполы наверняка у вас был в топе любимых?

— Ну конечно, «Крестный отец» — потрясающая картина, классика мирового кино. Но у меня был свой прообраз героя , никоим образом не связанный с прекрасным образом Марлона Брандо или Аль Пачино.

Кадр из фильма «Добро пожаловать в семью: Повар из Неаполя» Фото: Атмосфера кино

— При этом фильм начинается с расстрела вашего героя. Как и легендарный «Крестный отец».

— Это режиссер [Владимир] Зинкевич приветы так передавал, и не только фильму Копполы. Какие-то отголоски и к другим картинам у него есть .

— Режиссер даже повторил сцену покушения на Вито Корлеоне. Только вместо него вы, а апельсины поменяли на арбузы. Лишь в этом ваш герой похож на Корлеоне?

— Какие-то общие черты всё равно есть: оба лидеры преступной организации, у того семья, у этого семья . У них определенные понятия и принципы. Но кто-то их придерживается, а кто-то нарушает.

В этом фильме по сюжету появляется итальянская мафия Cosa Nostra. Они хотят торговать наркотиками на территории нашей страны. Мой персонаж принципиально против . Хотя там большие деньги. Но его не соблазнить. За что я очень уважаю Бойцова. Он остается тверд в своей позиции.

— Фильм называется «Добро пожаловать в семью: Повар из Неаполя». А вы готовить умеете?

— Умею и люблю, но делаю это нечасто. В основном готовлю на мангале. Коронные блюда — каре ягненка, телячья печень в жировой сетке и баклажаны на углях .

Съемки фильма «Добро пожаловать в семью: Повар из Неаполя» Фото: Атмосфера кино

— Вас кто-то учил этому?

— У друзей учился: приходишь, смотришь какое-то блюдо вкусное, интересуешься, как, что.

Не скажу, что у меня мама потрясающий кулинар. Она очень чистоплотная, хозяйственная, но кулинария не её конёк. Я вырос на еде из детского сада. Мама всю жизнь в детском саду воспитательницей проработала. Там вкусно кормили, да и в школе хорошо готовили . Запеканочки, вареники ленивые были замечательные.

«Я — разноплановый актер»

— Как вы относитесь к тому, что вас всё чаще приглашают на роли криминальных авторитетов?

— А вы как считаете, какое у меня амплуа?

— Весельчак.

— Наверное, так все считают. Когда я поступил в ГИТИС к Алексею Владимировичу Бородину, у меня были этюды максимально драматические. Но почему-то как начали роли давать, то всё комедийные: Бальзаминов и всё в таком роде. Но я-то считаю себя драматическим артистом .

— Режиссеры не дают продемонстрировать драматическое дарование?

— Слава Богу, сейчас появились роли. Например, «Начать сначала» — спортивная драма. История не хи-хи и не ха-ха.

Я — разноплановый актер. Другой вопрос, какой проект выстрелит. Если драма, предлагать драматических персонажей. Когда вышло «Бабло», где я играл криминального элемента, предложили Психа в «Физруке» . Поэтому прилипло амплуа криминального авторитета.

Кадр из фильма «Бабло» Фото: CTB

— Вас не преследуют роли?

— Как сказал продюсер сериала «Физрук»: «Если в первом сезоне Володя Сычёв играл Психа, то во втором и третьем — уже Псих играл Владимира Сычёва». Я этого персонажа всего уже под себя подмял, аккуратненько. Близок мне по духу этот Псих .

Есть что-то общее с героем или категорически нет ничего, всё равно, я всегда стараюсь пропускать его через себя . Дальше уже идешь от противного, задаешь вопросы: «Если я был бы вот таким, как бы поступил?» И уже ищешь, лепишь. Ну и учитываешь видение режиссера. Без этого нельзя.

— У вас случается с работой напряженка?

— Ну, бывает так, что приходится отказываться. Сейчас один проект перенесся на весну. Слава Богу, не слетел. А тот проект, из-за которого я его перенес, отвалился. Это была картина, которую я очень хотел, во многом пошел на уступки и себе, и продюсерам. Год готовился: занимался верховой ездой, сценическим боем. И вот за две недели до съемок …

— Что за картина?

— Исторический проект «Злой город». Про защиту Козельска, на который напал хан Батый. Люди держали осаду полгода. Все погибли. Проект был для меня приоритетным . Несколько раз переносились его съемки. То город не построили, то спецоперация началась и некоторые актеры уехали.

Кадр из сериала «Физрук» Фото: Good Story Media

— В итоге снимается этот фильм?

— Да. Сегодня у меня должен был быть первый съемочный день.

«Я разных отрицательных персонажей играл, но таких мразей не приходилось»

— А каких вам ролей еще хочется?

— Тех, которые не играл еще: разных по характеру, по духу и на сопротивление.

Почему мне нравится работать с Сариком Андреасяном, потому что все типажи, образы героев, которых он предлагает, разные. Сейчас вышло несколько его проектов с моим участием . Если бы не Сарик, то в «Жизни по вызову» я бы сниматься не стал.

— Что вас напугало?

— Я разных отрицательных персонажей играл, но таких мразей не приходилось. Мне было очень тяжело погружаться в образ и выходить из него. После каждой съемки я ездил в баню, отпаривался, в себя приходил . Что-то изобразить на площадке — не мое. А лезть под шкуру герою было тяжело. Потому что у него никаких моральных принципов нет. Жуткий негодяй.

Что парадоксально, таких положительных отзывов в свой адрес от поклонников и от критиков не помню, когда получал . Был удивлен. Зашел в соцсети вчера, а там такое послание: «Потрясающая мерзость!»

И на контрасте вышел «Вася не в себе» с Пашей Прилучным. Там у меня небольшая роль — бомж . Любому актеру хочется, чтобы роли отличались. А мечтал я как раз об историческом кино. Чтобы туда куда-то, к Рюриковичам.

Кадр из сериала «Жизнь по вызову» Фото: KION

— Чтобы не смешить никого?

— И чтобы не смешить никого. Поэтому я зацепился за роль в «Злом городе». Я ее так ждал, так трепетно готовился. Мой герой — монах. На эту работу я получил благословение у патриарха . А с наставником мы выбирали, какие молитвы можно читать в кадре, какие были в 1300-х годах.

— Ну, значит, не судьба. Чем вы готовы пожертвовать ради кино?

— Когда снимали фильм «Родина», режиссер Петр Буслов четко сказал: скинуть 10 кг. Шесть скинул сразу, а когда поехали в Индию на съемки, было еще минус 11 .

— На чем худели?

— Когда есть цель, сразу все «пазлы» в организме встают на место и ты худеешь. Это же всё от головы. Любой пост тяжело держать первую неделю. А потом ты привыкаешь и ешь травку. А организм начинает подстраиваться . Главное — захотеть.

Я всю жизнь занимаюсь спортом, даже прыгал с трамплина на лыжах. А когда из-за съемок в зал долго не ходишь, приходится начинать с нуля. А это тяжело . Но всё равно, раз сходил, два сходил и вернулся в форму.

Недавно перенес на ногах второй коронавирус. Даже не знал, что он у меня есть. Он дал сильное осложнение — одышка. Начал с палками ходить, скандинавская ходьба. А сейчас до леса дохожу — и побежал. Теперь 5 км в дождик, в грязь, в выходной — хорошо, настроение поднимается. А в юности бегать не любил.

Актер Максим Лагашкин, режиссер Петр Буслов и актер Владимир Сычев (слева направо) на премьере фильма «Родина» Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

— Вы ведь в прорубь ныряете.

— Не то что я морж, а окунаюсь постоянно на Крещение. В свое время я себя перегрузил спортом, пошло давление скакать, и — гипертония . Мне посоветовали обливаться холодной водой по системе Иванова. Год обливался — и гипертонии как ни бывало.

— Каких персонажей не будете играть никогда?

— Принципиально не буду играть содомитов . Может, это не совсем профессионально, но это мои внутренние понятия.

«Когда ты начинаешь грязью поливать родину свою, ну кто ты?»

— Вам важно, что о вас думают окружающие?

— Жить надо по совести . Как сказал мой друг Сосо Павлиашвили: «Уйдем-то мы все отсюда грешниками, главное подлецами не уйти». Или еще мне нравится, как говорил мой любимый Иосиф Кобзон: «Если каждый будет выполнять свою работу честно, то всё у нас в стране будет хорошо». А когда сидит какой-то черт диванный и говорит, что это вы не так делаете, то. А сам тяжелее бутылки пива ничего в жизни не поднимал. Только и может, что сыну дать подзатыльник да на жену накричать. Ну тогда, конечно, будет непонятная белиберда.

В нашей профессии невозможно отыграть в полноги. Зрителя не обманешь. Надо отдаваться делу на 100% .

— В «Бедном олигархе» вашего героя зовут Виктор Гнида.

— ГнидА.

Кадр со съемок сериала «Бедный олигарх» Фото: Premier

— Часто ли в жизни вы хотите кого-то назвать таким словом?

— Даже среди тех, от кого не ожидаешь подлости, попадаются.

— А коллеги, которые бросили страну и уехали, с ними как?

— Некоторым даже «по щам» хочется дать.

— За слова, которые они говорят?

— За слова, за поступки. Уехал. Сиди и молчи. Когда ты начинаешь грязью поливать родину свою, ну кто ты? Мне кажется, есть персонажи, которых если увижу, даже не сдержусь.

— Не кажется ли вам, что очень много стало сниматься комедий? Уместно ли веселиться, когда в стране не так всё просто?

— Всегда не так всё просто. А если на себя надевать колпак, то вообще будет мрак. Жизнь продолжается, дети рождаются, в школу ходят, в институты. Если не быть позитивными, то будет совсем плохо . Тоже накрывает периодически от всего этого, тем не менее стараюсь смотреть на всё с улыбкой.

«Когда попадаешь на Афон, там такая благодать»

— У меня один приятель-артист, когда его накрывает, едет в Ростов, а потом в Донбасс. Для него помощь другим, даже пение песен для людей — лучший вариант выхода из стресса. Вы как справляетесь с неприятностями?

— Я в свое время неоднократно летал в Сирию. И сейчас езжу по госпиталям. У меня практически не бывает выходных. И в таких ситуациях спасает семья . С ней хочу побыть. Или если хочу собрать все свои «пазлики», еду на Афон. Правда, уже два года не был. А так улетаешь и дней десять проводишь в молитве, в раскаянии, в покаянии. Меня это восстанавливает духовно, эмоционально, психологически.

Я сам-то — матершинник. А когда попадаешь на Афон, там такая благодать. Питаешься ею, наполняешься. И уже каждое слово грубое слух режет. А потом это всё расплескаю и опять чувствую потребность поехать туда .

Монастырь Симонопетра — один из двадцати мужских православных монастырей на Святой горе Афон Фото: commons.wikimedia.org/Michalis Famelis

У меня была одна история. Когда в Москве прошел ледяной дождь, у меня на участке кусты повалились. Я к ним никогда вообще не подхожу, а тут думаю: дай-ка я их обобью от сосулек. Взял палку лыжную и стал колотить. Одна ветка отрывается от земли, и в глаз мне залетает ледышка. Я сначала даже не понял, только почувствовал резкую боль. Домой захожу, дочка на меня смотрит и плачет: «Папа, что у тебя?» А у меня глаз кровью затёк. В больнице офтальмолог испугался: «У него глаз вытекает». И я в обморок упал .

Слава Богу, догадался в другую клинику поехать. Там сказали, что буквально миллиметра не хватило до хрусталика. Врачи ставили прогнозы, что с физиотерапией, уколами и остальными процедурами на восстановление уйдет минимум месяца три. Из-за этой травмы у меня слетели все съемки. Походил неделю по врачам, а потом полетел на Афон .

— Вы же рисковали остаться без глаза.

— Там живешь в келье, ходишь на службы. Первая начинается в 4:30 и до 10:00. Потом трапеза. И — по святым местам. Потом еще одна служба с 17:00 до 19:00. И вечерняя — с 20:00 до 21:30. Первый день проходит, второй, а на третий после утренней службы выхожу на трапезу. И тут друг говорит: «Вов, а ты сегодня себя в зеркало видел?»

— Чудеса?

— Да. Накануне мы были в монастыре, где я приложился к мощам Андрея Первозванного. Там голова его и кисть Марии Магдалины. Не поверите, у них всегда температура 36,6 .

Когда я приложился к голове Андрея Первозванного, от губ будто какие-то колики пошли, а пошли они по всему телу. Я не стал никому говорить. Думал, ну странно как-то. И вот на следующее утро после службы я к зеркалу подхожу, а у меня глаз белый. Чуть-чуть какая-то желтизна от кровоподтека осталась. Когда вернулся в Москву, глаз был здоров . Я к доктору прихожу, а он: «Такого быть не может!» А меня не было неделю.

Сотрудники Росгвардии возле иконы «Троица» Андрея Рублева в храме Христа Спасителя в Москве Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Вы, как человек воцерковленный, как относитесь к шумихе вокруг «Троицы»? Икону вывезли из Третьяковки и передали церкви. После непродолжительного нахождения в храме Христа Спасителя заволновались реставраторы.

— Всё правильно сделали, икона должна быть в церкви. Чтобы люди могли приложиться, чтобы люди могли помолиться и исцелиться . Сколько случаев, когда иконы начинают мироточить. На Афоне несколько мироточащих икон. Я когда еду туда, мама просит привезти миро. У нее онкология была. Когда простынет, рука воспаляется. Она миром помажет, и опухоль сходит.

В России тоже много святых мест. Самое главное — верить.

— Вы общаетесь со старцами. Что они говорят? Когда всё закончится?