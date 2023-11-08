Умер Анатолий Яббаров: чем известен актер из «Джентльменов удачи»

Советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер Анатолий Яббаров, известный по эпизодическим ролям в картинах «Джентльмены удачи», «Два капитана», «Бег», «Скверный анекдот» и других, умер на 87-м году жизни. Причину смерти пока не называют. В 1996 году он получил звание заслуженного артиста России, а в 2011 году был награжден орденом Дружбы. Чем запомнился Яббаров на экране и на сцене — в материале «Известий».

Путь Яббарова к искусству

Анатолий Яббаров родился 24 августа 1937 года в Баку (Азербайджан). После школы он уехал в Туркменистан и поступил в Ашхабадский университет на физико-математический факультет. Однако через полгода юноша перебрался в город Чарджшоу, или нынешний Туркменабад, где начал учиться в педагогическом институте на факультете русского языка и литературы. Яббаров не окончил и его — ушел через год.

Кадр из фильма «Джентльмены удачи» Фото: Мосфильм

В 22 года молодой человек появляется на сцене Русского драматического театра имени Пушкина в Ашхабаде и остается там служить на ближайшие три года. Найдя наконец дело по душе, Яббаров отправляется в Москву и поступает в ГИТИС им. А.В. Луначарского на курс Иосифа Раевского и Николая Пажитного. Он окончил его в 1966 году.

Яббаров в кино

Выпускник ГИТИСа дебютировал в кино в картине режиссера Григория Чухрая «Жили-были старик со старухой» в 1964 году. В драме он сыграл сектанта Володю, чем обратил на себя внимание других кинематографистов. Актера с необычной и довольно запоминающейся внешностью стали практически каждый год приглашать на характерные эпизодические роли.

Кадр из фильма «Звезды и солдаты» Фото: Мосфильм

Так он отметился в ярких советских картинах того времени: «Джентльменах удачи», где воплотил образ уголовника Митяя, «Двух капитанах», «Легенде о Тиле», «Побеге из тюрьмы», «Беге», «Звездах и солдатах» и других. Яббаров работал с такими режиссерами, как Георгий Данелия, Владимир Басов, Александр Алов, Владимир Наумов, Миклош Янчо и Александр Серый. Всего он снялся более чем в 30 лентах.

Актеру легко удавались роли отрицательных персонажей: режиссеры ценили его «фактуру» и суровый взгляд.

Яббаров в театре

Яббаров до конца жизни служил в труппе Театра киноактера (сейчас — Центр театра и кино на Поварской). Там он поставил несколько спектаклей: «Щелкунчик и мышиный король» по одноименной сказке Гофмана, «Ах, эти женщины!» Андрея Курейчика, Мульти-пульти-ералашки», «Ровно в 12», «Али-Баба и разбойники» и «Интриги Бродвея» по пьесе Мэри Орр и Реджинальда Дэнема «Все о Еве». В последнем спектакле исполнил роль Берта Хинкла.

Он также написал две книги о профессии: «Кадр шестой, дубль последний» (1999) и «Стоп! Кина не будет!» (2013).

Кадр из фильма «Бег» Фото: Мосфильм

В 1996 году Яббаров получает звание заслуженного артиста Российской Федерации. В 2011 году его наградили орденом Дружбы за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

Другие актеры из «Джентльменов удачи»

Роль Митяя в «Джентльменах удачи» остается одним из самых примечательных образов Яббарова в кино, как остается любимой и сама картина. Многих актеров, снявшихся в блестящей комедии Александра Серого, уже нет в живых, в том числе исполнителей главных ролей — Евгения Леонова (Доцент), Георгия Вицина (Хмырь), Савелия Крамарова (Косой) и Раднэра Муратова (Алибаба).