Маэстро навсегда: скончался дирижер Юрий Темирканов
Умер Юрий Темирканов — человек, вся жизнь которого была посвящена классической музыке. Он стал главным дирижером Академического симфонического оркестра Ленинградской филармонии в 1988 году. С той поры успели изменить название и филармония, и город, и сам коллектив — но Темирканов оставался неизменным, как неизменным было его музыкальное служение. О жизни легендарного дирижера вспоминают «Известия».
Ранний талант
Юрий Хатуевич Темирканов родился 10 декабря 1938 года в Нальчике. Он был одним из четверых детей в семье Хату Темирканова, в те годы возглавлявшего комитет по делам искусств Кабардино-Балкарской республики. В семье любили музыку, и будущий дирижер увлекся ею очень рано, в девять лет. Родители поддержали стремление сына, и в 13 лет он переехал в Ленинград, чтобы получить серьезное музыкальное образование.
С 1953 по 1957 год будущий великий дирижер учился в средней специальной музыкальной школе при Ленинградской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова одновременно по классами скрипки и альта. С 1957 по 1962 год Темирканов получал образование на оркестровом факультете Ленинградской консерватории по классу альта. Но, похоже, в процессе обучения талантливый студент стал смотреть на свое профессиональное будущее гораздо шире — и в 1962 году, получив диплом, вновь пошел учиться. На сей раз Темирканов поступил на дирижерский факультет консерватории по классу оперно-симфонического дирижирования у известного дирижера и музыкального педагога Ильи Мусина.
Юрий Темирканов на конкурсе дирижеров в Москве, 1966 год
В 1965 году Темирканов поступил в аспирантуру, что, однако, не помешало ему активно заняться творческой деятельностью. В 1965-м 28-летний дирижер дебютировал с оперой Верди «Травиата» в Ленинградском малом театре оперы и балета (ныне Михайловский театр), тогда же начал руководить спектаклями в оперной студии театра. А год спустя молодой Темирканов стал победителем II Всесоюзного конкурса дирижеров в Москве. Стало ясно, что в музыкальном мире появился настоящий талант. Победа в конкурсе принесла Темирканову и международную славу. Вместе с великим Давидом Ойстрахом и оркестром Московской филармонии он принял участие в большом гастрольном туре по Европе и США.
Дорога без конца
Впрочем, победа в престижном конкурсе и крупные международные гастроли не только не вскружили голову дирижеру, но и не изменили его планов на будущее. Вернувшись в Ленинград, он продолжил работу в Ленинградском Малом театре оперы и балета. В 1968-м он поставил здесь «Любовный напиток» Доницетти, а в 1972-м произвел фурор постановкой оперы Гершвина «Порги и Бесс».
Вскоре, однако, Темирканов покинул театр: его ждали новые горизонты. Еще в 1967 году он впервые выступил с симфоническим оркестром Ленинградской филармонии — и тогдашний художественный руководитель оркестра, великий Евгений Мравинский, не захотел его отпускать. По приглашению Мравинского Темирканов стал дирижером-ассистентом коллектива. В 1976 году он занял пост художественного руководителя и главного дирижера Ленинградского театра оперы и балета им. С.М. Кирова — знаменитой Мариинки. Под его руководством Мариинка вскоре перестала быть полуофициальным «вторым театром страны», встав фактически на одну ступень с московским Большим.
Композитор Андрей Петров, артист В. Морозов — исполнитель партии Петра I в опере «Петр I» — и дирижер Юрий Темирканов (слева направо) в Ленинградском академическом театре оперы и балета им. С.М. Кирова.
Именно тогда на сцене театра прогремели «Война и мир» Сергея Прокофьева, «Мертвые души» Родиона Щедрина, «Петр I» и «Пушкин» Андрея Петрова. Как режиссер он поставил в Мариинке собственные версии «Евгения Онегина» и «Пиковой дамы» Чайковского и «Бориса Годунова» Мусоргского, впоследствии эти постановки он с оглушительным успехом представлял в Лондоне в 1987-м. Но приверженность классике не мешала Юрию Темирканову искать в театре новые формы. Так, в содружестве с композитором Андреем Петровым к 200-летнему юбилею Мариинского театра он выбрал новаторскую оперу-феерию «Маяковский начинается».
В 1988 году Юрий Темирканов занял пост художественного руководителя симфонического оркестра филармонии, который не покидал до самой смерти.
Художественный руководитель и главный дирижер Академического симфонического оркестра филармонии Юрий Темирканов (в центре), 2013 год
Музыка мира
Долгие годы Юрий Темирканов был желанным гостем на всех крупных музыкальных сценах планеты. В 1979 году он стал главным приглашенным дирижером Филадельфийского и Лондонского королевского филармонического оркестра. Юрий Темирканов был главным приглашенным дирижером симфонического оркестра Датского радио, Дрезденского и Балтиморского филармонических оркестров, Королевского театра Пармы. Он выступал с лучшими оркестрами мира, включая голландский Концертгебау и оркестр Национальной академии Санта-Чечилия в Риме. А с 2007 по 2009 год Юрий Темирканов исполнял обязанности главного приглашенного дирижера Большого театра, став, кажется, единственным, кто смог объединить две величайшие и вечно конкурирующие оперные сцены России под властью своей музыки.
Главный дирижер филармонии им. Д.Д.Шостаковича Юрий Темирканов во время церемонии награждения орденом Восходящего солнца третьей степени, 2015 год
Список наград Юрия Темирканова столь же впечатляющ. Он дважды лауреат Государственной премии СССР, дважды лауреат Государственной премии Российской Федерации, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», почетный член профессиональных академий в США и Италии, почетный гражданин Нальчика, лауреат орденов Болгарии, Италии и Японии. Но самого Темирканова слава и сопутствовавшая ей шумиха, кажется, не особо интересовали. Он не мелькал в светской хронике и редко давал интервью.
Он был женат лишь однажды и никогда не стремился демонстрировать свою личную жизнь публике. Его знали только по его музыке — и великому маэстро этого было достаточно.
По свидетельствам близко знавших его, Юрий Темирканов долгое время болел. Он скончался 2 ноября на 85-м году жизни.