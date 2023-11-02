Маэстро навсегда: скончался дирижер Юрий Темирканов

Умер Юрий Темирканов — человек, вся жизнь которого была посвящена классической музыке. Он стал главным дирижером Академического симфонического оркестра Ленинградской филармонии в 1988 году. С той поры успели изменить название и филармония, и город, и сам коллектив — но Темирканов оставался неизменным, как неизменным было его музыкальное служение. О жизни легендарного дирижера вспоминают «Известия».

Ранний талант

Юрий Хатуевич Темирканов родился 10 декабря 1938 года в Нальчике. Он был одним из четверых детей в семье Хату Темирканова, в те годы возглавлявшего комитет по делам искусств Кабардино-Балкарской республики. В семье любили музыку, и будущий дирижер увлекся ею очень рано, в девять лет. Родители поддержали стремление сына, и в 13 лет он переехал в Ленинград, чтобы получить серьезное музыкальное образование.

С 1953 по 1957 год будущий великий дирижер учился в средней специальной музыкальной школе при Ленинградской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова одновременно по классами скрипки и альта. С 1957 по 1962 год Темирканов получал образование на оркестровом факультете Ленинградской консерватории по классу альта. Но, похоже, в процессе обучения талантливый студент стал смотреть на свое профессиональное будущее гораздо шире — и в 1962 году, получив диплом, вновь пошел учиться. На сей раз Темирканов поступил на дирижерский факультет консерватории по классу оперно-симфонического дирижирования у известного дирижера и музыкального педагога Ильи Мусина.

Юрий Темирканов на конкурсе дирижеров в Москве, 1966 год Фото: РИА Новости/Анатолий Гаранин

Сергей Ролдугин, виолончелист, дирижер, профессор Санкт-Петербургской консерватории: Он всегда был симфоническим дирижером и понимал музыкальную ткань в плане того, как развивается классическая музыка в чистом виде: без декораций, без прекрасных голосов, без действия, без театрального эффекта. Чисто классическая музыка — это наиболее трудная стезя. И его привлекло, наверное, желание достичь самых больших вершин именно в этой очень трудной, очень редкой специальности симфонического дирижера. Многие молодые дирижеры захотели читать партитуры так, как это делал он. Некоторые взяли его жесты, мануальные техники. А некоторые не взяли ничего, потому что не смогли понять, почему так у него получается, а у них — нет. Как это всегда бывает, дело в том, что Темирканов, безусловно, заинтересовал их. Вот почему у него так здорово получается, вот почему его музыку любят, его исполнение. И они захотели этот секрет раскрыть. Но, к сожалению или к счастью, это только в руках Бога.

В 1965 году Темирканов поступил в аспирантуру, что, однако, не помешало ему активно заняться творческой деятельностью. В 1965-м 28-летний дирижер дебютировал с оперой Верди «Травиата» в Ленинградском малом театре оперы и балета (ныне Михайловский театр), тогда же начал руководить спектаклями в оперной студии театра. А год спустя молодой Темирканов стал победителем II Всесоюзного конкурса дирижеров в Москве. Стало ясно, что в музыкальном мире появился настоящий талант. Победа в конкурсе принесла Темирканову и международную славу. Вместе с великим Давидом Ойстрахом и оркестром Московской филармонии он принял участие в большом гастрольном туре по Европе и США.

Фото: РИА Новости/Олег Макаров Концерт симфонического оркестра Ленинградской филармонии, дирижер Юрий Темирканов, 1973 год

Дорога без конца

Впрочем, победа в престижном конкурсе и крупные международные гастроли не только не вскружили голову дирижеру, но и не изменили его планов на будущее. Вернувшись в Ленинград, он продолжил работу в Ленинградском Малом театре оперы и балета. В 1968-м он поставил здесь «Любовный напиток» Доницетти, а в 1972-м произвел фурор постановкой оперы Гершвина «Порги и Бесс».

Вскоре, однако, Темирканов покинул театр: его ждали новые горизонты. Еще в 1967 году он впервые выступил с симфоническим оркестром Ленинградской филармонии — и тогдашний художественный руководитель оркестра, великий Евгений Мравинский, не захотел его отпускать. По приглашению Мравинского Темирканов стал дирижером-ассистентом коллектива. В 1976 году он занял пост художественного руководителя и главного дирижера Ленинградского театра оперы и балета им. С.М. Кирова — знаменитой Мариинки. Под его руководством Мариинка вскоре перестала быть полуофициальным «вторым театром страны», встав фактически на одну ступень с московским Большим.

Композитор Андрей Петров, артист В. Морозов — исполнитель партии Петра I в опере «Петр I» — и дирижер Юрий Темирканов (слева направо) в Ленинградском академическом театре оперы и балета им. С.М. Кирова. Фото: РИА Новости/В. Барановский

Дмитрий Юровский, музыкальный руководитель и главный дирижер Красноярского театра оперы и балета: Я вспоминаю первый свой приезд в Россию, уже будучи дирижером. Это было на фестивале Ростроповича. Юрий Хатуевич фестиваль открывал. Он был невероятно... любезен — это неправильное слово... Это было действительно очень теплое отношение. Меня лично он видел впервые в жизни. Он знал хорошо моего отца, моего деда, с моим братом он был знаком, а со мной нет. Какое-то такое теплое ощущение не покидало. И в тот же год он меня пригласил дирижировать в заслуженном коллективе Ленинградской филармонии, Санкт-Петербургской филармонии. У нас не было, конечно же, близких отношений человеческих, какие бы хотелось иметь с таким великим музыкантом. Но те встречи, которые были, и то отношение к оркестру, отношение к делу, которое он излучал, это то, что остается в памяти, остается на всю жизнь. Я этого никогда не забуду. Мы очень много беседовали с коллегами в последнее время, когда речь заходила о Темирканове, мы испытывали огромное беспокойство за его здоровье и сожаление, что он больше не выходит на сцену. Впереди был его юбилей, и он очень хотел присутствовать, по крайней мере, на мероприятиях, связанных с его юбилеем. Конечно, он будет в наших сердцах, в сердцах у зрителя, он будет всегда с нами, но это очень горько осознавать, потому что он прожил очень творчески длинную и более чем достойную жизнь, очень яркую жизнь. Он оставил тот след после себя, который будет слишком велик для любого, кто попытается его примерить на себя.

Именно тогда на сцене театра прогремели «Война и мир» Сергея Прокофьева, «Мертвые души» Родиона Щедрина, «Петр I» и «Пушкин» Андрея Петрова. Как режиссер он поставил в Мариинке собственные версии «Евгения Онегина» и «Пиковой дамы» Чайковского и «Бориса Годунова» Мусоргского, впоследствии эти постановки он с оглушительным успехом представлял в Лондоне в 1987-м. Но приверженность классике не мешала Юрию Темирканову искать в театре новые формы. Так, в содружестве с композитором Андреем Петровым к 200-летнему юбилею Мариинского театра он выбрал новаторскую оперу-феерию «Маяковский начинается».

В 1988 году Юрий Темирканов занял пост художественного руководителя симфонического оркестра филармонии, который не покидал до самой смерти.

Художественный руководитель и главный дирижер Академического симфонического оркестра филармонии Юрий Темирканов (в центре), 2013 год Фото: РИА Новости/Игорь Руссак

Музыка мира

Долгие годы Юрий Темирканов был желанным гостем на всех крупных музыкальных сценах планеты. В 1979 году он стал главным приглашенным дирижером Филадельфийского и Лондонского королевского филармонического оркестра. Юрий Темирканов был главным приглашенным дирижером симфонического оркестра Датского радио, Дрезденского и Балтиморского филармонических оркестров, Королевского театра Пармы. Он выступал с лучшими оркестрами мира, включая голландский Концертгебау и оркестр Национальной академии Санта-Чечилия в Риме. А с 2007 по 2009 год Юрий Темирканов исполнял обязанности главного приглашенного дирижера Большого театра, став, кажется, единственным, кто смог объединить две величайшие и вечно конкурирующие оперные сцены России под властью своей музыки.

Иван Рудин, пианист, дирижер, художественный руководитель МГСО: Кончина Юрия Темирканова — это огромная потеря для всего музыкального мира не только нашей страны, но и всего мира. Юрий Темирканов — это не просто имя, это эпоха, эпоха советской и российской музыки, эпоха в дирижировании. Совсем скоро в Санкт-Петербурге в филармонии должен был пройти фестиваль, приуроченный к его дню рождения. Фестиваль, который он когда-то инициировал и учредил, это «Площадь искусств». И я тоже принимаю участие в этом фестивале. Для нас всех большая честь выступать в зале филармонии, которую он возглавлял столько лет, и отдать дань памяти великому мастеру. Юрий Темирканов обладал своим неповторимым почерком. Он был большой мастер работы с русской музыкой. Мы знаем, любим и до сих пор смотрим его постановки спектаклей в Мариинском театре не только как музыкального руководителя, как дирижера-постановщика, но и как постановщика спектаклей в целом. Эти постановки всегда отличались безупречным вкусом, пониманием стиля. Могу сказать, что нам всем его будет очень не хватать. Он был человеком, который всегда заинтересовывал — его добрая улыбка, огромная энергия, которая была видна не только оркестрантам, не только музыкантам, которые с ним играли, но и, безусловно, публике. Он гастролировал с оркестром Санкт-Петербургской филармонии, с так называемым заслуженным коллективом в ведущих мировых залах и площадках. Но и без заслуженного коллектива имя Юрия Темирканова было таким флагом, знаменем русского искусства. И мы знаем, что и Филадельфийский оркестр, и ведущие мировые коллективы считали Юрия Темирканова одним из наиболее крупных художников, связанных с историей русского искусства и русской музыки. Юрий Хатуевич был очень обаятельным, тонким человеком, который обладал особенным чувством юмора — Темиркановским чувством юмора, великолепным слухом не только музыкальным, но и жизненным. Очень тонко разбирался в людях. О нем многое можно говорить. Огромная фигура!

Главный дирижер филармонии им. Д.Д.Шостаковича Юрий Темирканов во время церемонии награждения орденом Восходящего солнца третьей степени, 2015 год Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Список наград Юрия Темирканова столь же впечатляющ. Он дважды лауреат Государственной премии СССР, дважды лауреат Государственной премии Российской Федерации, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», почетный член профессиональных академий в США и Италии, почетный гражданин Нальчика, лауреат орденов Болгарии, Италии и Японии. Но самого Темирканова слава и сопутствовавшая ей шумиха, кажется, не особо интересовали. Он не мелькал в светской хронике и редко давал интервью.

Он был женат лишь однажды и никогда не стремился демонстрировать свою личную жизнь публике. Его знали только по его музыке — и великому маэстро этого было достаточно.

По свидетельствам близко знавших его, Юрий Темирканов долгое время болел. Он скончался 2 ноября на 85-м году жизни.